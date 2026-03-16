Pondelok 16. marec 2026Meniny má Boleslav
Penn neprišiel na odovzdávanie Oscarov, namiesto toho je na Ukrajine

Na veľkoplošnej obrazovke je americký herec Sean Penn, ktorý získal Oscara v kategórii najlepší herec vo vedľajšej úlohe za svoj výkon vo filme Jedna bitka za druhou počas 98. ročníka odovzdávania prestížnych cien americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) v Dolby Theatre v kalifornskom Los Angeles v nedeľu 15. marca 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Kyjev 16. marca (TASR) - Oscarový herec z USA Sean Penn zavítal na Ukrajinu, aby vojnou zničenej krajine a jej predstaviteľom vyjadril podporu, uviedol v pondelok ukrajinský zdroj. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Herec a režisér, ktorý v nedeľu získal tretie ocenenie americkej Akadémie filmových umení a vied, tentokrát za najlepšieho herca vo vedľajšej úlohe vo filme Jedna bitka za druhou, sa na slávnostnom odovzdávaní cien nezúčastnil. „Môžeme povedať, že je na Ukrajine, ale ide o jeho súkromnú návštevu, on to vníma tak, že potrebuje byť na Ukrajine,“ povedal predstaviteľ pre AFP. Dodal, že umelec chce „jednoducho podporiť Ukrajinu“, pričom tam zavítal už niekoľkokrát.

Predstaviteľ uviedol, že Penn by sa mal počas pondelka stretnúť aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Druhý zdroj pre AFP povedal, že Američan tiež „plánuje ísť na front“ na východne Ukrajiny.

Sean Penn sa v roku 2023 podieľal na režírovaní dokumentárneho filmu o Zelenskom, portréte o jeho premene z komika na vojenského vodcu po tom, čo Rusko v roku 2022 začalo svoju inváziu. Penn i Zelenskyj sa prostredníctvom rozhovorov k filmu stali blízkymi priateľmi, píše AFP. V roku 2025 Penn a rocková hviezda Bono na filmovom festivale v Cannes vyzývali Západ, aby stál pri Ukrajine, a pózovali na červenom koberci s ukrajinskými vojakmi.
