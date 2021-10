Afganská odnož Islamského štátu môže podľa Pentagónu zaútočiť na USA

Washington 27. októbra (TASR) – Americké tajné služby varovali, že afganská odnož extrémistickej organizácie Islamský štát by mohla byť o šesť až 12 mesiacov schopná zaútočiť na Spojené štáty. Členom amerického Kongresu to v utorok povedal politický poradca Pentagónu Colin Kahl, informuje agentúra Reuters.



Vyjadrenia Colina Kahla, ktorý je tajomníkom ministerstva obrany pre politické záležitosti, naznačujú, že Afganistan by mohol pre Washington predstavovať vážnu bezpečnostnú hrozbu i po tom, ako v auguste po dvoch desaťročiach odišli z tejto krajiny americkí vojaci.



Od augustového prevzatia moci Talibanom došlo v Afganistane k viacerým samovražedným útokom, ktoré spáchali členovia miestnej odnože IS, známej pod označením Islamský štát-Chorásán (IS-K). Pri októbrovom útoku na mešitu v Kandaháre zahynulo 32 ľudí, pri podobnom útoku v Kundúze najmenej 40. Vo východoafganskom meste Džalálábád došlo i k poprave člena talibanských milícií.



To, či je Taliban po odchode amerických vojsk z krajiny schopný účinne bojovať proti znepriatelenej organizácii IS-K, zatiaľ nie je jasné, vyhlásil Kahl pred senátnym výborom pre ozbrojené služby.



„Vyhodnotili sme, že Taliban a IS-K sú nepriatelia na život a na smrť. Takže Taliban má veľkú motiváciu potláčať IS-K. Či to aj skutočne dokáže urobiť, je podľa môjho názoru ešte potrebné posúdiť," uviedol tajomník Pentagónu. Odhadol pritom, že IS-K môže mať celkovo k dispozícii niekoľko tisíc bojovníkov.



Minister zahraničných vecí Amír Chán Muttakí z novej talibanskej vlády sľubuje, že Afganistan sa nestane základňou pre útoky na iné krajiny, a že hrozba zo strany IS-K bude eliminovaná.



Colin Kahl zároveň naznačil, že ešte komplexnejší problém predstavuje v Afganistane teroristická organizácia al-Káida vzhľadom na jej väzby na vládnuce hnutie Taliban. Podľa Kahla môže trvať „rok či dva", kým al-Káida obnoví svoje kapacity, ktoré by jej mohli umožniť páchať útoky voči Spojeným štátom.



Prezident USA Joe Biden, ktorého podpora poklesla po chaotickom odchode amerických vojakov z Afganistanu, ubezpečuje, že jeho administratíva bude pozorne monitorovať potenciálne hrozby voči bezpečnosti USA, ktoré by mohli súvisieť s touto nepokojnou krajinou. Viacerí americkí predstavitelia však poukazujú na to, že identifikovať a eliminovať hrozby spojené s činnosťou teroristických skupín v Afganistane, je mimoriadne ťažké bez prítomnosti vojenských síl a spravodajských zložiek.