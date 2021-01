Pentagón aktivoval 6200 členov Národnej gardy, aby chránili Kongres

Washington 7. januára (TASR) - Americké ministerstvo obrany vo štvrtok oficiálne aktivovalo približne 6200 členov Národnej gardy zo šiestich štátov na severovýchode krajiny, aby pomáhali polícii Kapitolu a ďalším bezpečnostným zložkám vo Washingtone udržať poriadok po stredajšom útoku na toto sídlo Kongresu. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Úradujúci minister obrany Christopher Miller podpísal príkazy, ktorými na 30 dní aktivoval Národnú gardu zo štátov Virgínia, Pensylvánia, New York, New Jersey, Delaware a Maryland. Predstaviteľ ministerstva povedal, že cieľom je, aby členovia gardy pomáhali zaisťovať bezpečnosť amerického Kapitolu a okolia aj počas inaugurácie novozvoleného prezidenta Joea Bidena 20. januára.



Členovia Národnej gardy z uvedených štátov budú prichádzať do Washingtonu a okolia niekoľko nasledujúcich dní. Aktivovaných ich bolo celkovo 6200, ale presný počet vojakov, ktorí budú aktuálne v meste, môže byť menší. Závisieť to bude od toho, koľkí budú v jednotlivých štátoch k dispozícii. Členovia gardy nebudú ozbrojení, ale budú mať výstroj proti výtržnostiam a ochranný odev, uviedol nemenovaný predstaviteľ.



Minister obrany podpísal príkazy deň po tom, čo rozhnevaní a ozbrojení protestujúci vtrhli do budovy Kapitolu, sídla amerického Kongresu vo Washingtone, a donútili zákonodarcov zastaviť prebiehajúce hlasovanie o potvrdení víťazstva Bidena v prezidentských voľbách. Zákonodarcovia museli dokonca ujsť z dolnej aj hornej komory Kongresu.



Pri týchto nepokojoch zahynuli štyria ľudia vrátane protestujúcej ženy, ktorú zastrelila polícia. Hlasovanie v Kongrese po vytlačení protestujúcich z Kapitolu nakoniec pokračovalo a Biden bol potvrdený ako víťaz volieb.