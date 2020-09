Pentagón: Čína plánuje veľké posilnenie svojho jadrového arzenálu

Washington 1. septembra (TASR) - Čína zrejme plánuje v tomto desaťročí zdvojnásobiť svoj arzenál jadrových hlavíc vrátane tých, ktoré majú byť umiestnené na balistické strely, ktoré môžu zasiahnuť Spojené štáty. V správe zverejnenej v utorok to uviedlo americké ministerstvo obrany.



Aj pri takomto náraste by čínske nukleárne sily boli oveľa menšie než americké. USA majú podľa odhadov 3800 aktívnych jadrových hlavíc a ďalšie v zálohe, približuje agentúra AP. Na rozdiel od Spojených štátov nemá Čína tiež nukleárne vzdušné sily, podľa správy však to však môže vyvážiť vyvinutím jadrovej balistickej strely vypúšťanej zo vzduchu.



Pentagón vo svojej každoročnej správe "Vojenská sila Číny" pre Kongres USA uviedol, že čínska armáda sa okrem cieľa dosiahnuť technologickú paritu so Spojenými štátmi zameriava aj na spoločné operácie, aby bola schopná odradiť alebo poraziť prípadnú americkú intervenciu v prospech Taiwanu.



Čínske ozbrojené sily sa podľa správy už vyrovnali alebo prekonali americkú armádu vo viacerých oblastiach vrátane stavby lodí, balistických a riadených striel umiestnených na zemi a systémov protivzdušnej obrany, píše agentúra AFP.



Výročná správa po prvý raz obsahuje verejný odhad nukleárneho arzenálu Číny, ktorý stanovuje na niečo viac ako 200 jadrových hlavíc. Nezávislí analytici podľa AFP odhadujú, že Čína disponuje viac ako 300 takýmito zbraňami.



Tento počet sa podľa očakávaní Pentagónu za desať rokov zdvojnásobí. Čína už môže vystreľovať jadrové zbrane pomocou balistických striel zo zeme a z mora a vyvíja potenciál ich vypúšťania zo vzduchu.



"Je pravdepodobné, že Peking sa bude snažiť do polovice storočia vyvinúť armádu, ktorá je rovnocenná - alebo v niektorých prípadoch lepšia - ako armáda USA alebo armáda inej veľmoci, ktorú (Čína) vníma ako hrozbu," píše sa v správe.