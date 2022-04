USA: Čínske a ruské vesmírne aktivity sú hrozbou pre našu bezpečnosť

Washington 13. apríla (TASR) - Rýchlo sa rozvíjajúce vesmírne aktivity Číny a Ruska predstavujú najväčšiu hrozbu pre bezpečnostné záujmy Spojených štátov vo vesmíre. Uvádza sa to v najnovšej správe Pentagónu, o ktorej informovala v stredu agentúra DPA.



Za posledné dva roky vzrástli vesmírne kapacity Pekingu a Moskvy o takmer 70 percent, zatiaľ čo v predchádzajúcom období rokov 2015 - 2018 sa zdvojnásobili, píše sa v správe Obrannej spravodajskej agentúry (DIA), ktorá patrí pod ministerstvo obrany USA.



"Obe tieto krajiny sa snažia modernizovať a zvyšovať svoje kapacity, čo sa odráža vo všetkých hlavných oblastiach: v satelitných komunikačných zariadeniach, diaľkovom prieskume Zeme, v navigácii, vedeckom výskume či testovaní nových technológií," uvádza sa v správe.



Správa s názvom Bezpečnostné výzvy vo vesmíre, ktorá nepodlieha režimu utajenia, bola zverejnená v utorok. Čína a Rusko podľa nej aplikujú vo vesmíre dvojitú stratégiu: okrem rozvíjania vlastných kapacít zlepšujú aj svoje metódy narúšania amerických programov.



Kozmické programy oboch krajín pritom - na rozdiel od programov Spojených štátov - len málo rozlišujú civilnú a vojenskú stránku.



Peking vlani v júli testoval tzv. hypersonický raketový klzák schopný niesť jadrovú hlavicu, ktorý skúšobne obletel Zem. Americké tajné služby čínsky test údajne prekvapil. V novembri 2021 zase Rusko vyskúšalo protisatelitnú zbraň, ktorou zneškodnilo jednu zo svojich starších družíc.



Správa DIA poukazuje na to, že vesmírne ambície Ruska a Číny nekončia na obežnej dráhe Zeme. Obe mocnosti pripravujú vlastné lety na Mesiac, kde by sa mohli v budúcnosti pokúsiť využívať tamojšie rozsiahle surovinové zdroje.