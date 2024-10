Pentagón: Do Kurskej oblasti sa začali presúvať ďalší vojaci KĽDR

Washington 29. októbra (TASR) - Americké ministerstvo obrany v utorok informovalo, že smerom do Kurskej oblasti na západe Ruska sa presúva "pár tisíc" príslušníkov severokórejskej armády. Pentagón vyjadril obavy, že spolu s vojakmi KĽDR, ktorí už v regióne sú, budú použití v boji proti ukrajinskej armáde. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Existujú náznaky, že v Kurskej oblasti je už malý počet severokórejských vojakov, pričom ďalších niekoľko tisíc je už takmer tam, alebo má prísť čoskoro," povedal hovorca Pentagónu generálmajor Patrick Ryder.



Ryder na brífingu uviedol, že Spojené štáty sú znepokojené predpokladaným zámerom Ruska použiť severokórejských vojakov v boji alebo na podporu bojových operácií ruskej armády proti ukrajinským jednotkám v Kurskej oblasti.



Generál Ryder súčasne dodal, že nemôže potvrdiť predpoklady, že severokórejské jednotky sú aj na samotnej Ukrajine.



"Naďalej to pozorne sledujeme a konzultujeme s našimi ukrajinskými partnermi, ako aj ďalšími spojencami," doplnil.



Kurská oblasť je pohraničný región na západe európskej časti Ruska, kam v auguste prenikli ukrajinské jednotky. Po tejto svojej ofenzíve majú Ukrajinci pod kontrolou stovky štvorcových kilometrov územia.



Severoatlantická aliancia (NATO) v pondelok uviedla, že severokórejskí vojaci už boli nasadení do bojov v Kurskej oblasti, kde sa Rusko snaží odraziť ukrajinský vpád. Podľa generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho to znamená "výraznú eskaláciu" vojny.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov výroky Rutteho odmietol a poznamenal, že Pchjongjang a Moskva v júni podpísali bezpečnostný pakt. Prítomnosť severokórejských vojakov v Rusku však priamo nepotvrdil.