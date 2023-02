Pentagón hlási “druhý čínsky“ špionážny balón nad Latinskou Amerikou

Washington 4. februára (TASR) - Americké ministerstvo obrany v piatok informovalo, že nad Latinskou Amerikou zaznamenalo ďalší čínsky špionážny balón. Podobné zariadenie bolo monitorované už vo štvrtok, pričom vo vzdušnom priestore Spojených štátov, dodala agentúra AFP.



"Zaznamenávame správy o prelete balóna ponad Latinskú Ameriku. Usudzujeme, že ide o ďalší čínsky špionážny balón," uviedol vo vyhlásení hovorca Pentagónu Pat Ryder, pričom presnú polohu balóna nešpecifikoval.



Kým Pentagón v prípade prvého balóna vyslovil predpoklad, že ide zrejme o výškový špionážny balón patriaci Číne, ktorý zhromažďuje informácie o citlivých lokalitách v USA, Čína deklarovala, že je to civilné zariadenie používané na výskum, najmä na meteorologické účely.



Vo vyhlásení čínskeho ministerstva sa uvádzalo, že zariadenie má obmedzenú schopnosť riadenia a vplyvom vetra sa "vychýlilo zo svojho plánovaného kurzu".



Čína podľa rezortu vyslovila ľútosť nad jeho neúmyselným vstupom do amerického vzdušného priestoru.



Zariadenie bolo pozorované napríklad nad americkým štátom Montana, kde sa nachádza jedna z troch základní v USA, kde sú umiestnené strategické rakety. Pentagón sa balón rozhodol nezostreliť pre obavy zo zranenia ľudí na zemi.



V dôsledku incidentu s prvým balónom americký minister zahraničných vecí Antony Blinken odložil plánovanú návštevu Číny, ktorá sa mala uskutočniť 5. – 6. februára.



Už incident s prvým balónom vyvolal u politikov v Spojených štátoch ostré reakcie: predsedovia kongresového výboru pre Čínu Mike Gallagher a Raja Krishnamoorthi odsúdili toto "porušenie americkej suverenity". Bývalý republikánsky prezident Donald Trump zasa na sociálnej sieti Truth vyzval "zostreliť ten balón." Mnohí konzervatívni politici s ním súhlasili, niektorí dokonca zašli tak ďaleko, že sa dali nasnímať, ako stoja so zbraňou namierenou na oblohu.





Peking: Incident s balónom bol v USA použitý ako zámienka "na očiernenie Číny"



Peking v sobotu kritizoval, že americké médiá a politici využili incident so špionážnym balónom spozorovaným nad územím USA "ako zámienku na útok a očierňovanie Číny."



Podľa agentúry AFP to uviedlo čínske ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení zverejnenom po tom, ako americký šéf diplomacie Antony Blinken odložil plánovanú cestu do Pekingu.