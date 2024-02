Pentagón: Húsíovia nad Červeným morom zostrelili americký dron

Washington 21. februára (TASR) - Americký vojenský dron typu MQ-9 zostrelili nad Červeným morom pri pobreží Jemenu. Počiatočné výsledky vyšetrovania poukazujú na to, že dron bol zasiahnutý strelou odpálenou Iránom podporovanými jemenskými milíciami húsíov, uviedla v utorok hovorkyňa amerického ministerstva obrany Sabrina Singhová. Informovala o tom agentúra DPA.



K zostreleniu dronu došlo ešte v pondelok. Americké bezpilotné lietadlo rovnakého typu zostrelili húsíovia aj v novembri minulého roka.



Útoky húsíov na americké jednotky a komerčné obchodné lode v Červenom mori sa počas uplynulého víkendu vystupňovali, uviedla Singhová.



Húsijskí povstalci, ktorí ovládajú rozsiahle oblasti Jemenu, tvrdia, že útočia na lode v Červenom mori v rámci odvety za izraelskú vojenskú operáciu v Pásme Gazy.



Niekoľko západných krajín vrátane USA a Británie v reakcii na to spustili operácie na ochranu takýchto lodí v regióne. V pondelok bola schválená námorná misia EÚ s názvom Aspides.



Červené more je jedna z najvýznamnejších obchodných trás pre svetový obchod, spája totiž Stredozemné more s Indickým oceánom cez Suezský prieplav v Egypte, pripomína DPA.