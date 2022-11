Pentagón: Jadrový arzenál Číny sa do roku 2035 strojnásobí

Washington 29. novembra (TASR) - Jadrový arzenál Číny sa do roku 2035 pravdepodobne viac než strojnásobí, a to na 1500 jadrových hlavíc. V utorkovej výročnej správe o čínskej armáde to uviedlo americké ministerstvo obrany, ktoré okrem iného poukázalo aj na rastúcu sofistikovanosť čínskych vzdušných síl. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Podľa Washingtonu predstavuje Čína pre USA najzávažnejšiu výzvu. Ako sa uvádza v predmetnej správe, Peking posilnil svoje jadrové, ako aj konvenčné sily.



"Ministerstvo obrany (USA) odhaduje, že zásoby funkčných jadrových hlavíc (Číny) prekročili 400 kusov," píše sa v správe Pentagónu. "Ak bude Čína pokračovať v tomto tempe jadrovej expanzie, pravdepodobne si vytvorí zásoby približne 1500 jadrových hlavíc do roku 2035," dodávajú americkí predstavitelia.



AFP konštatuje, že tento počet bude stále omnoho nižší než arzenál USA či Ruska. Čína sa podľa USA pravdepodobne usiluje vyvinúť nové jadrové hlavice a nosiče, ktoré by sa mali minimálne vyrovnať účinnosti či spoľahlivosti hlavíc, ktoré vyvíjajú Spojené štáty a Rusko.



Peking takisto pracuje na modernizácii svojho arzenálu balistických rakiet. V roku 2021 ich Čína v rámci testov vypálila približne 135, čo je viac než zvyšok sveta dokopy – okrem tých, ktoré boli nasadené v konfliktoch. Čína tiež podľa Washingtonu vyvíja nové medzikontinentálne balistické strely (ICBM).



Správa ďalej konštatuje, že čínske vzdušné sily, ktoré sú tretie najväčšie na svete s 2800 lietadlami, takisto výrazne napredujú a rýchlo dobiehajú vzdušné sily západných krajín. Pentagón dodal, že tento trend postupne oslabuje dlhodobý náskok amerických vzdušných síl.