Pentagón: Krajne pravicoví extrémisti robia nábor členov v armáde

Washington 15. januára (TASR) - Krajne pravicoví extrémisti sa aktívne snažia získať svojich stúpencov v radoch americkej armády a za posledný rok sa im podarilo dosiahnuť zvýšenú podporu. Oznámilo to vo štvrtok ministerstvo obrany Spojených štátov (Pentagón), informuje agentúra AFP.



Týždeň po tom, čo stúpenci dosluhujúceho prezidenta USA Donalda Trumpa prenikli do budovy Kongresu, Pentagón uviedol, že spustí vyšetrovanie týkajúce sa rozsahu extrémistických tendencií u príslušníkov armády. Chce takisto preveriť, aké účinné sú programy, ktoré majú zastaviť nárast podpory pre extrémizmus.



"Vieme, že isté skupiny sa aktívne pokúšajú získať našich vojakov na svoje ciele alebo nabádajú svojich členov, aby vstúpili do armády a získali tak schopnosti a skúsenosti s našou vojenskou silou," povedal novinárom nemenovaný predstaviteľ rezortu obrany. Schopnosti z armády pritom využívajú na to, aby dodali legitimitu svojim úmyslom. Štrnásť amerických senátorov vyzvalo Pentagón, aby extrémistickým tendenciám v armáde venoval zvýšenú pozornosť.



Hoci armáda o tomto probléme už istý čas vie, ešte viac vyšiel na povrch v súvislosti s nepokojmi v Kapitole, do ktorých sa zapojili aj súčasní či bývalí príslušníci ozbrojených síl a policajti. Jedna členka armády, špecialistka na psychologické operácie v Severnej Karolíne, zorganizovala napríklad skupinu 100 ľudí, ktorí sa pridali k protestom Trumpových priaznivcov. Medzičasom už z armády vystúpila.



"My na ministerstve obrany robíme všetko, čo môžeme, aby sme odstránili extrémizmus," povedal Garry Reid, poverený oblasťou spravodajských služieb a bezpečnosti. Zdôraznil, že vojenský personál má vyslovený zákaz aktívne podporovať ideológie a ciele belošských šovinistov, extrémistov či zločineckých gangov.