Pentagón: Migračná kríza môže destabilizovať región

Washington 10. novembra (TASR) - Americké ministerstvo obrany má obavy, že súčasná migračná kríza na poľsko-bieloruských hraniciach môže viesť k destabilizácii situácie v regióne. Oznámil to v utorok na brífingu vo Washingtone hovorca Pentagónu John Kirby. Dodal, že Spojené štáty v súvislosti s vývojom situácie nedostali z Varšavy žiadne žiadosti o vojenskú pomoc.



Pentagón sa podľa Kirbyho stotožňuje s názorom ministerstva zahraničných vecí USA, ktoré zo zodpovednosti za dianie v pohraničí Poľska a Bieloruska viní bieloruské úrady. Kirby dodal, že jeho rezort podobne ako americká diplomacia vyzýva na okamžité ukončenie týchto neprijateľných akcií.



Kirby v utorok na tlačovej konferencii podľa agentúry TASS priznal, že situácia v danej oblasti vyvoláva znepokojenie. Dodal, že USA si uvedomujú i potenciálne destabilizujúce vplyvy týchto migračných tokov na región ako celok.



"Musíme sa sústrediť na podporu našich spojencov a partnerov a na to, že nechceme, aby táto ani žiadna iná situácia na európskom kontinente eskalovala do bodu, keď môže dôjsť k nesprávnemu vyhodnoteniu a konfliktu," skonštatoval Kirby.



Migračná kríza na hraniciach Bieloruska s Lotyšskom, Litvou a Poľskom sa v pondelok 8. novembra prudko vyostrila. Niekoľko tisíc ľudí prišlo z bieloruskej strany k poľským hraniciam a odmietajú opustiť pohraničné pásmo. Niektorí z nich sa pokúsili dostať do Poľska zvalením alebo prestrihnutím plotu z ostnatého drôtu.



Členské štáty EÚ obviňujú Minsk zo zámernej eskalácie krízy a žiadajú uvalenie sankcií. Bieloruský prezident Alexander Lukašenko zasa tvrdí, že za túto situáciu si môžu samotné západné krajiny, lebo kvôli ich konaniu ľudia utekajú zo svojej vlasti pred vojnou.