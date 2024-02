Pentagón: Ministra obrany USA Austina v utorok prepustili z nemocnice

Washington 14. februára (TASR) - Amerického ministra obrany Lloyda Austina v utorok prepustili z nemocnice, kde v pondelok v celkovej anestézií absolvoval liečbu problémov s močovým mechúrom, oznámil Pentagón. Minister sa lieči aj z rakoviny prostaty. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Pentagón uviedol, že Austin sa zotavuje dobre a k plneniu svojich úloh a povinností sa mal vrátiť v utorok o 17.00 h miestneho času (23.00 h SEČ). "Minister obrany Austin sa bude zotavovať a nejaký čas bude svoje povinnosti vykonávať z domu predtým, ako sa neskôr počas tohto týždňa vráti do práce v Pentagóne," uviedla Austinova kancelária vo vyhlásení.



Austina (70) prijali v nedeľu do Vojenského zdravotníckeho zariadenia Waltera Reeda vo Washigtone, pretože mal "príznaky naznačujúce naliehavý problém s močovým mechúrom". Minister v decembri neoznámil operáciu v rámci liečby rakoviny prostaty a ani následnú hospitalizáciu v januári pre pooperačné komplikácie.



Jeho ošetrujúci lekári v pondelok uviedli, že dlhodobý pobyt v nemocnici sa neočakáva. Dodali, že absolvoval nechirurgický zákrok. Ministrove problémy s močovým mechúrom by podľa ich slov nemali spôsobiť zmenu v očakávanom plnom zotavovaní po rakovine prostaty.



Americký minister obrany pre hospitalizáciu zrušil pracovnú cestu do Európy vrátane účasti na štvrtkovom stretnutí ministrov obrany členských krajín NATO v Bruseli. Mal by sa však pripojiť prostredníctvom telekonferencie, napísal denník The New York Times s odvolaním sa na tlačové oddelenie Pentagónu.