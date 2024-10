Pentagón: Ministri obrany USA a Izraela budú hovoriť o Blízkom východe

Washington 6. októbra (TASR) – Americký minister obrany Lloyd Austin sa v stredu 9. októbra stretne v Pentagóne so svojím izraelským rezortným kolegom Joavom Galantom. Budú hovoriť o bezpečnostnom vývoji na Blízkom východe, oznámilo v nedeľu ministerstvo obrany USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Oznámenie prišlo v čase, keď Izrael sľubuje odvetu za raketový útok Iránu z minulého utorka. Teherán pri ňom použil okolo 200 balistických striel, ktoré z veľkej časti zachytili izraelské systémy protivzdušnej obrany a americká armáda.



Irán v nedeľu oznámil dočasné zrušenie letov zo všetkých letísk v krajine od 21.00 h miestneho času (19.30 h SELČ) do pondelka 6.00 h (4.30 h SELČ). Iránsky letecký úrad to podľa štátnych médií odôvodnil len "prevádzkovými obmedzeniami".



Irán po svojom útoku na Izrael uzavrel svoj vzdušný priestor na takmer 48 hodín. Aj následne však do Teheránu a z iránskej metropoly nesmeroval takmer žiaden medzinárodný let, uviedla agentúra DPA.