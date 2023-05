Pentagón nadhodnotil zbrane zaslané Ukrajine o tri miliardy dolárov

Washington 18. mája (TASR) - Pentagón v dôsledku účtovnej chyby nadhodnotil americkú vojenskú pomoc Ukrajine o tri miliardy dolárov. Otvára sa tak možnosť poslať Ukrajine ďalšie zbrane. Napísala to vo štvrtok agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenované zdroje v americkom Senáte, informuje TASR.



Americké ministerstvo obrany pripísalo zaslanému vojenskému materiálu hodnotu zbraní, ktorými ho nahradilo – namiesto hodnoty, akú mal tento materiál v čase zakúpenia a po následnej amortizácii.



Od augusta 2021 – teda pol roka pred začiatkom ruskej invázie – poslali USA zo svojich skladov Ukrajine zbrane v celkovej hodnote vyčíslenej na 21,1 miliardy dolárov.



Reuters pripomína, že nateraz nie je jasné, ako na informáciu o nadhodnotení zaslaných zbraní na Ukrajinu zareaguje Kongres. Avšak administratíve prezidenta Joea Bidena to vytvára väčší priestor na poskytnutie ďalšej pomoci Ukrajine bez toho, aby musela žiadať Kongres o schválenie týchto prostriedkov – a to práve v čase, keď v USA prebieha intenzívna diskusia o zvýšení stropu štátneho dlhu.