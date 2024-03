Pentagón nalieha na Izrael, aby našiel alternatívu k útoku na Rafah

Washington 21. marca (TASR) - Americký minister obrany Lloyd Austin vyzval Izrael, aby zvážil alternatívy k plánovanej pozemnej ofenzíve v meste Rafah na juhu palestínskeho Pásma Gazy.



Podľa agentúry DPA sa tak stalo v Austinovom telefonickom rozhovore s izraelským ministrom obrany Joavom Galantom, ktorý sa uskutočnil v noci na štvrtok.



Vo vyhlásení amerického rezortu obrany sa uvádza, že Austin okrem toho naliehal na Galanta, aby Izrael urobil viac pre ochranu palestínskeho civilného obyvateľstva, zaistil bezpečnosť amerického armádneho personálu zriaďujúceho dočasný prístav na pobreží Gazy a rozšíril pozemnú prepravu humanitárnej pomoci do Pásma Gazy.



Pokiaľ ide o ofenzívu do Rafahu, izraelský premiér Benjamin Netanjahu v stredu vyhlásil, že prípravy na ňu budú ešte nejaký čas trvať. Vo svojich plánoch zaútočiť na toto mesto však Netanjahu zostáva neoblomný, konštatovala DPA. Pripomenula, že do Rafahu sa pritom uchýlil viac ako milión utečencov z iných oblastí Pásma Gazy.



Vzhľadom na zúfalú humanitárnu situáciu v tejto palestínskej enkláve i na civilné obete, Washington v posledných týždňoch používa voči izraelskému vedeniu čoraz tvrdšiu rétoriku. USA sa však zároveň naďalej považujú za akéhosi ochrancu záujmov Izraela.



Spojené štáty každý rok podporujú Izrael miliardami dolárov, pričom značná časť tejto sumy smeruje na protiraketovú obranu a inú vojenskú techniku, doplnila DPA.