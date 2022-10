Pentagón: Napriek vojne na Ukrajine je pre USA hlavnou hrozbou Čína

Washington 27. októbra (TASR) – Napriek vojne, ktorú vedie Rusko na Ukrajine, zostáva pre Spojené štáty najväčšou bezpečnostnou výzvou Čína. Hrozba zo strany Pekingu bude rozhodujúca pri určovaní vybavenia a zloženia armády USA v budúcnosti. Vyplýva to z novej obrannej stratégie, ktorú vo štvrtok zverejnil Pentagón. Informuje o tom TASR na základe správ agentúr AP a AFP.



Podľa záverov revidovanej stratégie je Čína naďalej "najzávažnejším strategickým konkurentom pre nadchádzajúce desaťročia", pokým Rusko zostáva "akútnou" hrozbou.



Dokument hovorí o snahe zabrániť dominancii Pekingu v "kľúčových regiónoch". Upozorňuje, že Čína sa snaží oslabovať americké spojenectvá v indopacifickom regióne a využíva rastúcu armádu na nátlak a vyhrážky voči susedom.



Rusko je vážnou hrozbou pre USA a ich spojencov vzhľadom na svoje jadrové zbrane, kybernetické operácie a rakety dlhého doletu.



Nová stratégia podľa predstaviteľa amerického ministerstva obrany odráža skutočnosť, že USA po prvý raz čelia dvom konkurentom disponujúcim jadrovými zbraňami. Predošlú stratégiu z roku 2018 charakterizoval zásadný posun zamerania americkej armády od boja proti terorizmu k príprave na vojnu s inou veľmocou.



Ústredným bodom novej stratégie je koncepcia "integrovaného odstrašovania". Znamená to, že Spojené štáty budú pri odrádzaní nepriateľov od útoku využívať širokú kombináciu vojenskej moci, ekonomického a diplomatického tlaku a silných spojenectiev.



Pentagón zverejnil aj sprievodnú správu o stave jadrových síl. Zdôrazňuje v nej potrebu modernizácie i nukleárne riziká najmä v súvislosti s posilňovaním vzťahov medzi Čínou a Ruskom. Potvrdzuje tiež zrušenie programu jadrových riadených rakiet odpaľovaných z ponoriek, ktoré už podľa dokumentu nie sú potrebné.



V dokumente sa tiež píše, že prípadný jadrový útok Severnej Kórey na USA alebo ich spojencov a partnerov by bol neprijateľný a viedol k ukončeniu tamojšieho režimu. "Neexistuje scenár, v ktorom by režim Kim (Čong-una) mohol použiť jadrové zbrane a prežiť," citovala zo správy AP.



Obranná stratégia poukazuje okrem toho na rýchly pokrok Číny a Ruska pri vývoji hypersonických striel, ako aj potenciálu zostreliť satelity alebo ich vychýliť z obežnej dráhy. USA v reakcii budujú sieť satelitov na nízkej obežnej dráhe so zámerom rýchlejšie odhaľovať odpálenie hypersonických rakiet.