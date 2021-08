Pentagón nariadi povinné očkovanie amerických vojakov

Washington 23. augusta (TASR) - Americké ministerstvo obrany nariadi všetkým vojakom v aktívnej i záložnej službe, aby sa dali zaočkovať proti covidu po tom, ako USA definitívne schválili vakcínu od spoločnosti Pfizer, dosiaľ určenú len na núdzové použitie. Oznámil to v pondelok samotný Pentagón, informujú agentúry AFP a AP.



"Teraz, keď bola vakcína Pfizer schválená, ministerstvo je pripravené vydať aktualizované pokyny vyžadujúce, aby boli zaočkovaní všetci vojaci," uviedol hovorca Pentagónu John Kirby. Príslušný časový plán podľa neho oznámia v najbližších dňoch.



Zámerom opatrenia je ochrana vojakov a ich zdravia, zdôraznil Kirby. AP v tejto súvislosti píše, že obavy z koronavírusu sú naliehavé práve v armáde, keď vojaci žijú a pracujú blízko vedľa seba v kasárňach či na lodiach, čo zvyšuje riziko rýchleho šírenia nákazy. Väčší výskyt vírusu v ozbrojených silách by mohol ovplyvniť schopnosť USA brániť sa v prípade krízy.



Hovorca ministerstva obrany tiež pripomenul, že povinné očkovanie nedávno avizoval šéf rezortu Lloyd Austin. Minister 9. augusta oznámil, že vakcinácia armádnych príslušníkov bude nariadená buď do polovice septembra, alebo okamžite po definitívnom schválení očkovacej látky americkým Úradom pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) – podľa toho, "čo príde skôr".