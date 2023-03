Pentagón: Nechceme vyhrotenie situácie s Ruskom

Washington 16. marca (TASR) - Spojené štáty nevyhľadávajú konflikt s Ruskom a nechcú vyhrotenie vzájomných vzťahov, vyhlásil vo štvrtok hovorca amerického ministerstva obrany Pat Ryder. TASR informuje podľa portálu britskej televízie Sky News.



Video, ako ruská stíhačka Su-27 zhadzuje palivo na americký dron, bolo zverejnené preto, aby sme "verejnosti ukázali, akú akciu Rusi podnikli", dodal brigádny generál Pat Ryder.



USA nežiadali od Ruska ospravedlnenie za to, že ruská stíhačka zasiahla vrtuľu dronu MQ-9. Keďže nebol ovládateľný a museli ho nechať spadnúť do Čierneho mora.



"Máme náznaky, že Rusko sa zrejme snaží vyloviť trosky dronu MQ-9 v mora," vyhlásil generál. "Je veľmi nepravdepodobné, že dokážu vytiahnuť niečo pre nich užitočné." USA "podnikli kroky, aby ochránili informácie na palube dronu".



Po otázke novinára, či USA dostatočne odsúdili konanie ruských pilotov, povedal: "Zdôraznili sme, že takéto konanie je neprípustné, ale ak chcete zveličenie, tak to nechám na vás."



"Agresívne správanie bolo zo strany pilotov zámerné. Či zasiahli dron naschvál alebo nie, to nevieme, ale jasne to ukazuje buď slabé letecké schopnosti alebo bezohľadné správanie," dodal Rryder



"Ide o veľa, preto je dôležité udržiavať komunikačné linky otvorené, aby sa predišlo nesprávnemu úsudku," povedal.



Na tému pomoci Číny Rusku uviedol, že USA nezaznamenali žiadnu smrtiacu podporu, ktorá by sa dala použiť na bojisku na Ukrajine.