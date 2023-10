Pentagón nemá dôkazy o priamom podiele Iránu na útoku Hamasu na Izrael

Washington 11. októbra (TASR) - Washington nemá dôkazy o priamom zapojení Iránu do bezprecedentného útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael, uviedol americký minister obrany Lloyd Austin. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Šéf Pentagónu poznamenal, že Teherán dlhodobo podporuje Hamas, ktorý v sobotu spustil koordinované pozemné, vzdušné i námorné útoky na Izrael z pásma Gazy - už roky.



"V tomto konkrétnom prípade však nemám dôkazy o priamom zapojení do plánovania alebo podniknutia tohto útoku," povedal Austin v utorok novinárom na palube amerického vojenského lietadla.



Tento postoj zopakovalo aj americké ministerstvo zahraničných vecí, avšak naznačilo, že sa stále môže zmeniť. "Naše skúsenosti v týchto záležitostiach nám hovoria, že je predčasné dochádzať k akýmkoľvek konečným záverom v tejto otázke," uviedol novinárom hovorca rezortu Matthew Miller.



Austin dodal, že Izrael po počiatočnom útoku "vynaložil veľké úsilie a do istej miery stabilizoval veci" opätovným zabezpečením "južnej časti krajiny, do ktorej vtrhol Hamas".



"Ide nám o to, aby sme čo najrýchlejšie urobili všetko, čo je v našich silách, aby sme podporili Izrael pri obrane svojho suverénneho územia," uviedol Austin.



USA vyslali lietadlovú loď a ďalšie vojnové lode do východného Stredomoria v rámci snáh o zamedzenie rozšírenia konfliktu a poskytujú Izraelu aj ďalšiu pomoc vrátane zdieľania spravodajských informácií, pripomína AFP.



Hamas, ktorý ovláda pásmo Gazy, spustil prekvapivý útok na Izrael v sobotu ráno. Počet obetí pritom v Izraeli už vzrástol na vyše 1200, oznámil v stredu ráno hovorca Izraelských obranných síl (IDF) Jonathan Conricus s tým, že väčšinu z nich tvoria civilisti. Zranenia utrpelo najmenej 3000 ľudí. Palestínske úrady hlásili po odvetných útokoch Izraela v Gaze 900 mŕtvych a 4500 zranených.