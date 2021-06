Pentagón nevylúčil možné spomalenie sťahovania vojakov z Afganistanu

Washington 22. júna (TASR) - Americká armáda by mohla spomaliť sťahovanie svojich síl z Afganistanu vzhľadom na skutočnosť, že bojovníci militantného hnutia Taliban získali kontrolu nad ďalšími okresmi v krajine. Uviedol to hovorca amerického ministerstva obrany (Pentagónu) John Kirby, ktorého v noci na utorok citovala agentúra AFP.



Kirby zdôraznil, že úplné stiahnutie Američanov z Afganistanu do septembrového termínu zostáva v platnosti, dodal však, že tempo odsunu jednotiek z krajiny je možné prispôsobiť daným okolnostiam.



"Situácia v Afganistane sa mení, keďže Taliban naďalej podniká tieto útoky a útočí na centrá okresov," povedal Kirby, podľa ktorého úroveň násilia v krajine je tiež príliš vysoká.



"Ak bude potrebné zmeniť tempo (odsunu)... v ktorýkoľvek daný deň alebo týždeň, chceme si zachovať flexibilitu," dodal hovorca. Všetky príslušné rozhodnutia sa podľa jeho slov prijímajú "doslova v reálnom čase".



Predstavitelia Pentagónu minulý týždeň uviedli, že sťahovanie amerických vojakov a vojenskej techniky z Afganistanu je už zhruba v polovici.



Odsun vojakov USA a NATO z Afganistanu odštartoval 1. mája a má byť dokončený 11. septembra, v deň 20. výročia teroristických útokov v Spojených štátoch z roku 2001. Prezident USA Joe Biden stiahnutie vojsk z Afganistanu avizoval v polovici apríla.