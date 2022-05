Pentagón: Nie sú dôkazy o hroziacom ruskom útoku na Odesu

Odesa 9. mája (TASR) - Nálety ruských ozbrojených síl na ukrajinské mesto Odesa neznamenajú podľa ministerstva obrany USA predzvesť nadchádzajúcich mohutnejších útokov na tento prístav na juhozápade Ukrajiny. Ruská armáda v tejto chvíli nie je v stave zaútočiť na Odesu z pevniny alebo mora, uviedli v pondelok vysokopostavené zdroje z Pentagónu. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Jedným z predpokladov podľa týchto zdrojov je, že raketové útoky na Odesu boli diverznou taktikou. Keď sa ukrajinská armáda v reakcii na útoky začala sústreďovať na obranu Odesy, chýbala ako podpora inde, uviedol predstaviteľ Pentagónu. "Je to len predpoklad. Nevieme to iste," dodal.



Vláda USA sa tiež domnieva, že sankcie proti Rusku sa medzičasom prejavili aj vo vojenskej oblasti, píše DPA. Ťažkosti pre ruský zbrojársky priemysel by najmä v prípade elektronických súčiastok mohli predstavovať predovšetkým obmedzenia vývozu. Podľa Pentagónu má Moskva problém najmä s presne navádzanou muníciou. "Majú problémy so zásobami presne navádzanou muníciou a majú ťažkosti ju nahradiť," citovala DPA nemenovaný zdroj z amerického ministerstva obrany.