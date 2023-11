Pentagón obmedzil oficiálne návštevy predstaviteľov Kongresu v Izraeli

Washington 4. novembra (TASR) - Americké ministerstvo obrany dočasne pozastavuje podporu pre návštevy predstaviteľov amerického Kongresu v Izraeli. Takisto obmedzuje oficiálne návštevy v tejto krajine. TASR správu prevzala v sobotu z webovej stránky stanice CNN, ktorá sa odvoláva na amerického ministra obrany Lloyda Austina.



Austin v správe z 31. októbra členom Kongresu a ich spolupracovníkom odporúča, aby sa návštev Izraela zdržali. Podpora zo strany ministerstva obrany pre návštevy delegácie Kongresu nebude počas príslušného obdobia k dispozícii. Pentagón členom Kongresu na takéto návštevy poskytuje lietadlá a ďalšiu podporu, píše na svojej webovej stránke denník The Wall Street Journal (WSJ).



Predstaviteľ ministerstva obrany pre CNN uviedol, že takéto návštevy by predstavovali zbytočnú záťaž pre príslušníkov amerických ozbrojených zložiek. Tiež upozornil, že situácia v Izraeli je v súčasnosti nebezpečná.



Austin pripomenul, že tieto opatrenia neovplyvnia bežné fungovanie vojenského a civilného personálu a nevzťahujú sa ani na prezidenta USA, viceprezidentku či vrcholných predstaviteľov armády USA. Ďalší predstavitelia úradov však na cestu do Izraela musia požiadať o povolenie.



Delegácia z amerického Senátu sa počas svojej návštevy Tel Avivu v polovici októbra musela uchýliť do krytu z dôvodu raketového útoku, pripomína CNN. Napätie v oblasti Blízkeho východu sa odvtedy ešte zvýšilo po tom, ako Izrael začal pozemnú ofenzívu v pásme Gazy a USA venujú pozornosť ďalšej možnej eskalácii.