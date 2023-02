Pentagón odmietol tvrdenia Číny, že jej balón sa nepoužíva na špionáž

Washington 3. februára (TASR) - Americké ministerstvo obrany v piatok na poludnie miestneho času oznámilo, že čínsky špionážny balón sa pohybuje smerom na východ a nachádza sa nad strednou časťou USA. Pentagón zároveň odmietol tvrdenia Číny, že tento balón sa nepoužíva na sledovanie. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AP.



Hovorca Pentagónu Pat Ryder odmietol uviesť podrobnosti o tom, kde sa balón nachádza a či sa znovu uvažuje o jeho zostrelení. Armáda túto možnosť už predtým vylúčila, pretože by to mohlo ohroziť ľudí na zemi.



Ryder tiež povedal, že čínsky balón je v nadmorskej výške približne 1,8 kilometra, je vysoko manévrovateľný a zmenil smer letu. Hovorca dodal, že v súčasnosti nepredstavuje žiadnu hrozbu a že sledovaný je len jeden balón.



Čínske ministerstvo zahraničných vecí predtým v piatok uviedlo, že balón, ktorý sa pohybuje nad územím Spojených štátov, je civilné zariadenie používané na výskum, najmä na meteorologické účely.



Vo vyhlásení čínskeho ministerstva sa uvádza, že zariadenie má obmedzenú schopnosť riadenia a vplyvom vetra sa "vychýlilo zo svojho plánovaného kurzu". Čína podľa rezortu vyslovila ľútosť nad jeho neúmyselným vstupom do amerického vzdušného priestoru.



O pohybe balóna nad severnou časťou Spojených štátov vo štvrtok ako prvý informoval práve Pentagón. Vtedy dodal, že zrejme ide o výškový špionážny balón patriaci Číne, ktorý zhromažďuje informácie o citlivých lokalitách v USA. Spozorovali ho napríklad aj nad americkým štátom Montana, kde sa nachádza jedna z troch základní v USA, kde sú umiestnené strategické rakety.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v dôsledku incidentu s balónom odložil plánovanú návštevu Číny, ktorá sa mala uskutočniť 5. – 6. februára. K náhlemu rozhodnutiu prišlo len niekoľko hodín predtým, ako mal Blinken odcestovať do Pekingu.