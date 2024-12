Pentagón odmietol tvrdenie o iránskych dronoch nad New Jersey

Washington 12. decembra (TASR) - Americké ministerstvo obrany v stredu odmietlo tvrdenia federálneho kongresmana o tom, že Irán by mohol vypúšťať drony nad americký štát New Jersey, a to z "materskej lode" nachádzajúcej sa východne od pobrežia USA. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.



"Nič na tom nie je pravda," povedala hovorkyňa Pentagónu Sabrina Singhová. "Pri pobreží Spojených štátov nie je žiadna iránska loď a nie je žiadna takzvaná materská loď vypúšťajúca drony k Spojeným štátom."



Kongresman Jeff Van Drew, republikán z New Jersey, predtým hovoril o odhalení zjavného iránskeho komplotu. "Odhalili sme niečo alarmujúce — drony prilietajúce smerom od oceánu, možno spojené s nezvestnou iránskou materskou loďou," napísal na sociálnej sieti. Tvrdenia zopakoval aj v televízii Fox News.



Federálny úrad pre letectvo (FAA) oznámil, že začal dostávať správy o dronovej aktivite pri okrese Morris v New Jersey 18. novembra. Lety bezpilotných lietadiel FAA zakazuje v tejto oblasti nad vojenskou základňou Picatinny Arsenal a golfovým klubom Trump National v meste Bedminster.



Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) a štátna polícia New Jersey požiadali verejnosť, aby im hlásila akékoľvek informácie o spozorovaní letiacich dronov vo viacerých oblastiach okolo rieky Raritan. "Svedkovia videli zhluk niečoho, čo vyzeralo ako drony a možné lietadlá s pevnými krídlami. Máme správy od verejnosti a bezpečnostných orgánov spred niekoľkých týždňov," uviedla FBI.



Pentagón uviedol, že podľa prvotných zistení tieto drony nepochádzajú z inej krajiny, pričom americká armáda ich nezostrelila, pretože nepredstavovali hrozbu pre vojenské objekty. Hovorkyňa ministerstva dodala, že situáciu budú naďalej monitorovať.