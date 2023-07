Pentagón po únikoch tajných dokumentov plánuje sprísniť ich ochranu

Washington 6. júla (TASR) – Pentagon v stredu oznámil plány na posilnenie ochrany utajovaných informácií. Súvisí to s prípadom Jacka Teixeiru (21) zo vzdušných síl Národnej gardy USA, ktorý na sieti Discord zverejnil množstvo tajných dokumentov, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



Minister obrany Lloyd Austin v stredu nariadil zosúladenie všetkých zabezpečených miestností s utajovanými informáciami so spravodajskými štandardmi. To znamená zlepšiť zabezpečenie a kontroly, aby sa predišlo vynášaniu dokumentov. Rozšíria sa aj právomoci referentov s bezpečnostnou previerkou na úrovni prísne tajné.



Podľa Austina sa budú monitorovať SCIF (oddelené prevádzky pre citlivé informácie), aby sa v nich nepoužívali elektronické zariadenia. V rámci toho je nutné zaistiť "detekciu a potláčanie funkcie elektronických zariadení".



Americké úrady uvádzajú, že slobodník Texeira si citlivé dokumenty najskôr prepisoval, neskôr vynášal domov, kde si ich fotil. Ako IT špecialista zodpovedný za armádne komunikačné siete mal prístup k veľkému množstvu citlivých dokumentov. Zverejnil ich na sieti Discord, aby "zamachroval" pred známymi.



Únik informácií odhalil neprikrášlené hodnotenia ruského útoku na Ukrajinu, možnosti a geopolitické záujmy ostatných krajín a ďalšie bezpečnostné otázky.



Správa Kancelárie riaditeľa národnej bezpečnosti z roku 2017 uvádza, že bezpečnostné previerky majú približne 4 milióny ľudí, 1,3 milióna z nich pre stupeň prísne tajné. Novšie údaje nie sú dostupné.



Ministerstvo obrany v minulosti čelilo kritike za prieťahy pri preverovaní nových zamestnancov a za používanie neprimerane vysokých stupňov utajenia. Ministerstvo reagovalo, že išlo o snahu zvýšiť ochranu citlivých dokumentov.