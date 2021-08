Pentagón poprel správy, že ukončia evakuácie v Afganistane do 36 hodín

Washington 26. augusta (TASR) - Americké ministerstvo obrany (Pentagón) vo štvrtok poprelo správy, podľa ktorých Spojené štáty ukončia evakuačnú operáciu z Afganistanu do 36 hodín. USA budú podľa Pentagónu v evakuácii ľudí z Kábulu pokračovať až do 31.augusta, čo je dátum dohodnutý s Talibanom. Informovala o tom agentúra AFP.



"Evakuačné operácie v Kábule nebudú ukončené do 36 hodín. Do konca misie budeme naďalej evakuovať čo najviac ľudí," uviedol hovorca amerického rezortu obrany John Kirby.



Reagoval tak na správu televízie CNN, ktorá s odvolaním sa na zdroj oboznámený so situáciou v priebehu štvrtka informovala, že USA ukončia evakuačné operácie v Afganistane do najbližšieho víkendu.



Ako uvádza AFP, spojenci USA vrátane Francúzska, Kanady, Maďarska či Holandska už oznámili, že ukončili, alebo čoskoro zastavia svoje evakuačné lety. Očakáva sa, že vzhľadom na informácie spravodajských služieb o riziku teroristického útoku zo strany extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) zavŕši svoje evakuačné lety do piatku aj Nemecko.



Od 14. augusta Spojené štáty a ich spojenci evakuovali podľa agentúry AFP z Afganistanu najmenej 95.700 osôb.



Afganské militantné hnutie Taliban obsadilo 15. augusta hlavné mesto Kábul a prevzalo moc v Afganistane. Desaťtisíce ľudí sa odvtedy snažia dostať z tejto stredoázijskej krajiny do zahraničia. Západné krajiny začali s evakuačnými letmi pre svojich diplomatov, občanov a afganských spolupracovníkov, pričom sa naliehavo snažia evakuovať ľudí z krajiny pred 31. augustom.