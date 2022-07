Pentagón poprel,že budova zasiahnutá vo Vinnycii bola vojenským cieľom

Washington 16. júla (TASR) - Americký Pentagón v piatok odmietol tvrdenia Ruska o tom, že štvrtkový raketový útok na ukrajinské mesto Vinnycia bol zameraný na budovu, kde mali stretnutie vrcholní predstavitelia ukrajinských ozbrojených síl so zahraničnými dodávateľmi zbraní. Uviedol to zástupca amerického ministerstva obrany, ktorý si želal ostať v anonymite. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Nemám žiadne indície, že by sa niekde v blízkosti nachádzal vojenský cieľ. Vyzeralo to ako bytový dom," povedal predstaviteľ Pentagónu. Zároveň potvrdil, že Rusko pri tomto útoku odpálilo rakety z ponorky.



Štvrtkový raketový útok na mesto Vinnycia si vyžiadal najmenej 23 mŕtvych. Podľa predstaviteľa amerického rezortu obrany zahynulo na Ukrajine pri ruských útokoch za posledné dva týždne približne 100 až 150 civilistov.



Tento útok odsúdila Európska únia i generálny tajomník Organizácie Spojených národov António Guterres. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj naznačil, že útok bol zámerne cielený na civilistov.



Mesto Vinnycia v strednej časti Ukrajiny sa nachádza ďaleko od frontových línií. V súčasnosti tam žije zhruba 370.000 obyvateľov.



Moskva už viackrát poprela, že by pri "špeciálnej vojenskej operácii" na Ukrajine útočila na civilné ciele.