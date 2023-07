Pentagón potvrdil dodanie kazetovej munície na Ukrajinu

Washington 14. júla (TASR) - Ukrajina už dostala kazetovú muníciu poslanú Spojenými štátmi. Oznámil to vo štvrtok riaditeľ operácií Zboru náčelníkov štábov americkej armády Douglas Sims II. To, či ukrajinské sily už začali tieto zbrane používať, Sims neuviedol. TASR správu prevzala z agentúry AP a oficiálnej webovej stránky amerického ministerstva obrany.



"Nemyslím si, že Ukrajinci majú záujem používať kazetovú muníciou kdekoľvek v blízkosti civilnej populácie, na rozdiel od Rusov," povedal Sims. "Ukrajinci ju hodlajú použiť v prostredí taktického boja proti Rusom, nie proti civilistom," uviedol. Ukrajinské sily si podľa jeho slov uvedomujú možnú mieru nefunkčnosti tohto typu zbraní.



Dodanie kazetovej munície na Ukrajinu vo štvrtok potvrdil aj ukrajinský generál Olexandr Tarnavskyj. "Práve sme ich dostali, ešte sme ich nepoužili, môžu však radikálne zmeniť (situáciu na bojisku)," povedal veliteľ operačno-strategickej skupiny Tavria, ktorá je súčasťou ukrajinských pozemných síl.



Tarnavskyj spresnil, že kazetová munícia je "veľmi silnou zbraňou" a vyššie velenie ukrajinskej armády teraz rozhodne, v akých oblastiach ju bude možné nasadiť. Tiež zdôraznil, že si je vedomý obmedzení na použitie tejto munície v husto obývaných oblastiach, aj tých okupovaných ruskými silami.



USA v piatok 7. júla oznámili, že Ukrajine pošlú kazetovú muníciu, ktorá je v mnohých častiach sveta zakázaná. Americký prezident Joe Biden to označil za "ťažké rozhodnutie", Ukrajina však podľa jeho slov takúto muníciu potrebuje.