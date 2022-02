Biden vyšle 2000 vojakov do Poľska a ďalších 1000 do Rumunska

Pentagón potvrdil vyslanie jednotiek do Rumunska, Poľska a Nemecka

Ilustračnej snímke americkí vojaci. Foto: TASRAP

Washington 2. februára (TASR) - Americký prezident Joe Biden vyšle ešte tento týždeň približne 2000 vojakov zo základne Fort Bragg v Severnej Karolíne do Poľska. Časť pechotnej eskadry Stryker v počte asi 1000 kusov sa presunie z Nemecka do Rumunska. Informovala o tom v stredu agentúra AP, ktorej to potvrdil vysoký predstaviteľ americkej administratívy. Ten podľa AP hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, pretože tento krok ešte nebol oficiálne oznámený.Ako prvá o údajnom presune amerických vojakov do východnej Európy v stredu informovala televízia CNN , ktorá uviedla, že Joe Biden už formálne schválil ďalšie rozmiestnenie jednotiek vo východnej Európe a že ministerstvo obrany USA (Pentagón) ešte v stredu oznámi, že vojaci budú rozmiestnení už "".Americká televízia NBC v tejto súvislosti oslovila ďalší nemenovaný zdroj z prostredia Washingtonu." povedal vysoký predstaviteľ americkej administratívy pre NBC.Túto informáciu potvrdil ďalší nemenovaný zdroj aj agentúre Reuters. Ten povedal, že asi 2000 amerických vojakov poletí z USA do Poľska, zatiaľ čo asi tisíc vojakov, ktorí sú teraz v Nemecku, pôjde do Rumunska.Americké ministerstvo obrany v stredu oficiálne oznámilo, že vyšle ďalších vojakov do Európy. TASR o tom informovala na základe tlačového brífingu Pentagónu." uviedol hovorca ministerstva obrany John Kirby. Podľa neho je tento krok reakciou na aktuálne bezpečnostné prostredie v Európe." vyhlásil Kirby a zdôraznil, že nepôjde o "" vojsk v spomínaných štátoch a že vojaci nepôjdu na Ukrajinu, ktorá sa cíti byť ohrozená ruskými jednotkami rozmiestnenými v blízkosti hraníc." povedal hovorca Pentagónu a dodal, že presun jednotiek odsúhlasilo Nemecko aj Poľsko.John Kirby zároveň dodal, že Spojené štáty sú v prípade potreby ochotné vyslať do Európy ďalšie jednotky." spresnil Kirby.Ide o reakciu na kroky Ruska, ktoré pri hraniciach s Ukrajinou rozmiestnilo desaťtisíce svojich vojakov a od Západu žiada splnenie bezpečnostných záruk.