Pentagón potvrdil, že Rusko zrejme nakupuje muníciu od KĽDR

Washington 7. septembra (TASR) - Spojené štáty majú indície, že Rusko nakupuje veľké množstvo munície zo Severnej Kórey, aby doplnilo zásoby, ktoré sa vyčerpali počas mesiacov intenzívnych bojov na Ukrajine. Podľa agentúry AFP to v utorok povedal hovorca Pentagónu, brigádny generál Pat Ryder.



Potvrdil tak predchádzajúce tvrdenia denníka The New York Times, ktorý sa odvolal na nemenovaných predstaviteľov americkej vlády.



Podľa ich vyjadrení sa nákup týka rakiet a delostreleckých granátov "na použitie na bojisku na Ukrajine".



Ryder poznamenal, že nákup munície od Severnej Kórey svedčí o veľkých problémoch, ktoré má Rusko v oblasti logistiky a dodávateľských reťazcov pre svoje jednotky vo vnútrozemí Ukrajiny. Tieto problémy nastali čiastočne aj v dôsledku kontroly vývozu a sankcií uvalených na Rusko Západom.



Rusko vtrhlo na Ukrajinu 24. februára so zjavným očakávaním, že v priebehu niekoľkých týždňov prevezme kontrolu nad susednou krajinou, uviedla AFP.



Ukrajina však postup ruských jednotiek zastavila - aj s pomocou zbraní a munície od Spojených štátov a ďalších spojencov z NATO a Európy.



Armády Ruska a Ukrajiny vo vojne použili obrovské množstvo delostreleckej munície a v ťažkých bojoch prišli o veľa výzbroje.



Ukrajina nedávno začala protiofenzívu na viacerých miestach frontu vrátane okolia mesta Cherson, ktoré Rusko okupuje od začiatku invázie. V rámci delostreleckej prípravy na protiútok ukrajinské jednotky využili rakety dlhšieho doletu od Spojených štátov a spojencov a zasiahli nimi desiatky ruských muničných skladov za frontovou líniou.



AFP pripomenula, že Moskva má kvôli západným sankciám iba obmedzené možnosti, ako nahrádzať zničené vozidlá, zbrane a muníciu. Medzi komponentmi, ktorých má Rusko nedostatok, sú aj počítačové čipy.