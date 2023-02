Pentagón potvrdil zostrelenie ďalšieho objektu nad USA

Washington 13. februára (TASR) — Americké ministerstvo obrany v nedeľu potvrdilo, že stíhačka F-16 zostrelila popoludní miestneho času nad Hurónskym jazerom ďalší neidentifikovaný objekt letiaci vo veľkej výške. TASR o tom informuje na základe správ televízie CNN a agentúry DPA.



Hovorca Pantagónu Pat Ryder uviedol, že príkaz na zostrelenie objektu dal americký prezident Joe Biden. Objekt nebol vyhodnotený ako hrozba pre infraštruktúru na zemi, no vzhľadom na svoju dráhu a letovú výšku by mohol ohrozovať bezpečnosť civilného letectva.



Objektu sa podľa Rydera nachádzal vo výške približne šesť kilometrov. O jeho pôvode a povahe zatiaľ nie je nič známe, no pracuje sa na nájdení jeho zvyškov.



Ryder tiež potvrdil, že ide o ten istý objekt, ktorý radar zachytil v sobotu nad štátom Montana a ktorý bol príčinou krátkeho uzavretia vzdušného priestoru v oblasti.



Neidentifikované objekty boli nad severoamerickým vzdušným priestorom zostrelené aj predchádzajúce dva dni — v sobotu nad severnou Kanadou a v piatok nad Aljaškou. O aké objekty išlo, stále nie je známe.



Už 4. februára bol pri pobreží Južnej Karolíny zostrelený predpokladaný čínsky špionážny balón. Čína tvrdí, že išlo o zatúlaný balón používaný na meteorologické účely. Washington to odmieta s tým, že bol vybavený sofistikovaným špionážnym zariadením na nasadenie vo veľkých výškach.



Najnovšie objekty podľa Pentagónu nemajú súvislosť s čínskym balónom — boli menšie a mali iný tvar.