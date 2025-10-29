< sekcia Zahraničie
Pentagón požaduje mlčanlivosť o operácii v Latinskej Amerike
V utorok o tom s odvolaním sa na tri nemenované zdroje napísala agentúra Reuters.
Autor TASR
Washington 29. októbra (TASR) - Predstavitelia americkej armády zapojení do operácie v Latinskej Amerike boli požiadaní, aby podpísali zmluvu o mlčanlivosti (NDA). V utorok o tom s odvolaním sa na tri nemenované zdroje napísala agentúra Reuters. Podľa nej ide o veľmi nezvyčajný krok vzhľadom na to, že vojenskí činitelia sú aj bez takýchto dohôd povinní chrániť tajomstvá národnej bezpečnosti, informuje TASR.
Pentagón minulý týždeň oznámil nasadenie lietadlovej lode USS Gerald R. Ford a ďalších plavidiel do Latinskej Ameriky s deklarovaným cieľom bojovať proti organizáciám pašujúcim drogy. Odborníci ale tvrdia, že USA zvyšujú svoju vojenskú prítomnosť v rozsahu, ktorý ďaleko presahuje potreby takýchto operácií.
Úderná skupina lodí pridáva ďalších približne 10.000 vojakov a obrovskú palebnú silu k zložkám, ktoré v oblasti už pôsobia: torpédoborce s riadenými strelami, stíhačky F-35, ponorku na jadrový pohon a približne 6500 vojakov. Ministerstvo obrany, ktoré vedie Pete Hegseth, zatiaľ nevysvetlilo, prečo je takáto palebná sila potrebná pre protidrogové misie.
Spojené štáty od začiatku septembra podnikli predovšetkým v Karibiku, ale aj v Tichom oceáne, najmenej 13 úderov proti plavidlám, ktoré podozrievajú z prevážania drog. Zásahy si vyžiadali už aspoň 57 obetí. Dosiaľ však nezverejnili dôkazy o tom, že by ktoréhokoľvek zasiahnuté plavidlo bolo skutočne použité na pašovanie narkotík.
Taktiež zákonodarcovia v Kongrese USA sa sťažujú, že o kľúčových aspektov operácie v Latinskej Amerike nie sú vôbec informovaní. Zdroje, ktoré citoval Reuters pod podmienkou zachovania anonymity, nevedia, koľko predstaviteľov Pentagónu má podpísať zmluvy o mlčanlivosti. Tie rezort z času na čas využíva od nástupu Hegsetha do úradu v januári.
Už skôr v októbri minister obrany zamestnancom Pentagónu nariadil, aby pred akýmkoľvek stykom s kongresmanmi najprv získali povolenie. Takisto začal vyšetrovať únik informácií a požadoval, aby novinári pôsobiaci v Pentagóne podpísali nové pravidlá prístupu. Tým, ktorí to odmietli, odobral akreditáciu.
Administratíva prezidenta Donalda Trumpa s pašovaním drog priamo spája vlády Venezuely a v poslednej dobe aj susednej Kolumbie, obe to však popierajú. Tieto tvrdenia Washingtonu podľa Reuters vyvolali obavy, že americká armáda by mohla dostať za úlohu podniknúť útoky v oboch krajinách.
Pentagón minulý týždeň oznámil nasadenie lietadlovej lode USS Gerald R. Ford a ďalších plavidiel do Latinskej Ameriky s deklarovaným cieľom bojovať proti organizáciám pašujúcim drogy. Odborníci ale tvrdia, že USA zvyšujú svoju vojenskú prítomnosť v rozsahu, ktorý ďaleko presahuje potreby takýchto operácií.
Úderná skupina lodí pridáva ďalších približne 10.000 vojakov a obrovskú palebnú silu k zložkám, ktoré v oblasti už pôsobia: torpédoborce s riadenými strelami, stíhačky F-35, ponorku na jadrový pohon a približne 6500 vojakov. Ministerstvo obrany, ktoré vedie Pete Hegseth, zatiaľ nevysvetlilo, prečo je takáto palebná sila potrebná pre protidrogové misie.
Spojené štáty od začiatku septembra podnikli predovšetkým v Karibiku, ale aj v Tichom oceáne, najmenej 13 úderov proti plavidlám, ktoré podozrievajú z prevážania drog. Zásahy si vyžiadali už aspoň 57 obetí. Dosiaľ však nezverejnili dôkazy o tom, že by ktoréhokoľvek zasiahnuté plavidlo bolo skutočne použité na pašovanie narkotík.
Taktiež zákonodarcovia v Kongrese USA sa sťažujú, že o kľúčových aspektov operácie v Latinskej Amerike nie sú vôbec informovaní. Zdroje, ktoré citoval Reuters pod podmienkou zachovania anonymity, nevedia, koľko predstaviteľov Pentagónu má podpísať zmluvy o mlčanlivosti. Tie rezort z času na čas využíva od nástupu Hegsetha do úradu v januári.
Už skôr v októbri minister obrany zamestnancom Pentagónu nariadil, aby pred akýmkoľvek stykom s kongresmanmi najprv získali povolenie. Takisto začal vyšetrovať únik informácií a požadoval, aby novinári pôsobiaci v Pentagóne podpísali nové pravidlá prístupu. Tým, ktorí to odmietli, odobral akreditáciu.
Administratíva prezidenta Donalda Trumpa s pašovaním drog priamo spája vlády Venezuely a v poslednej dobe aj susednej Kolumbie, obe to však popierajú. Tieto tvrdenia Washingtonu podľa Reuters vyvolali obavy, že americká armáda by mohla dostať za úlohu podniknúť útoky v oboch krajinách.