Pentagón: Pred kábulským letiskom došlo k výbuchu

Kábul 26. augusta (TASR) - Pri letisku v afganskej metropole Kábul došlo vo štvrtok k výbuchu, bezprostredne však nie je jasné, či si vyžiadal obete. Informoval o tom na Twitteri hovorca amerického ministerstva obrany (Pentagón) John Kirby. Dodal, že podrobnosti oznámi, keď budú k dispozícii.



Podľa britského denníku The Guardian bolo po explózii počuť streľbu.



Washington predtým varoval, že evakuačné operácie ohrozuje riziko teroristického útoku zo strany extrémistickej organizácie Islamský štát (IS).



Afganské militantné hnutie Taliban obsadilo 15. augusta hlavné mesto Kábul a prevzalo moc v Afganistane. Desaťtisíce ľudí sa odvtedy snažia dostať z tejto stredoázijskej krajiny do zahraničia. Západné krajiny začali s evakuačnými letmi pre svojich diplomatov, občanov a afganských spolupracovníkov, pričom sa naliehavo snažia evakuovať ľudí z krajiny pred 31. augustom.