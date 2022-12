Pentagón predstavil svoj nový bombardér B-21 Raider

Palmdale 3. decembra (TASR) - Spojené štáty predstavili v piatok svoj najnovší "neviditeľný" bombardér B-21 Raider. Verejnosti ho ukázali po rokoch tajného vývoja v rámci programu Pentagónu zameraného proti novým hrozbám. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Nové bombardéry môžu niesť jadrové i konvenčné zbrane a dajú sa použiť aj bez ľudskej posádky. Vo výrobe je v súčasnosti šesť týchto lietadiel. Vzdušné sily USA (USAF) ich plánujú skonštruovať 100.



"Nie je to len ďalšie lietadlo," povedal americký minister obrany Lloyd Austin. “Je to stelesnenie odhodlania Ameriky brániť republiku, ktorú všetci milujeme," vyhlásil na ceremónii v závode USAF v kalifornskom Palmdale.



B-21 Raider je súčasťou modernizácie jadrových síl USA i reakcie Pentagónu na zvyšujúce sa znepokojenie v spojitosti s možným budúcim konfliktom s Čínou. Má nahradiť starší bombardér B-2 Spirit. Prvý let je plánovaný na rok 2023.



"Pre 21. storočie potrebujeme nový bombardér, ktorý nám umožní čeliť oveľa zložitejším výzvam," uviedli predstavitelia vzdušných síl USA v roku 2015, keď oznámili uzavretie kontraktu na výrobu nových strojov so spoločnosťou Northrop Grumman.



B-21 Raider podľa tejto firmy obsahuje v porovnaní s B-2 pokročilejší softvér. Ďalšie zmeny zahŕňajú použitie pokročilejších materiálov s cieľom ešte viac znemožniť zachytenie tohto lietadla radarmi i ďalšie technológie utajenia.



Pentagón sa usiluje modernizovať všetky tri zložky svojej jadrovej triády, ktorá zahŕňa tiež nukleárne balistické strely odpaľované zo zeme a bojové hlavice odpaľované z ponoriek. Pozornosť amerického ministerstva obrany sa presúva od protiteroristického ťaženia posledných desaťročí ku konfrontácii s rýchlou vojenskou modernizáciou Číny, konštatuje AP.