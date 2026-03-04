Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pentagón presadzuje vývoj autonómnych lodí pre rizikové prostredia

Pentagón sa chce v rámci zmeny námornej stratégie v napätej geopolitickej situácii zamerať na malé a autonómne nákladné lode namiesto veľkých lodí s posádkou.

Autor TASR
Washington 4. marca (TASR) - Jednotka pre obranné inovácie (DIU) amerického ministerstva obrany vyhlásila verejnú výzvu na vývoj autonómnych robotických nákladných lodí. TASR o tom píše podľa webu marineinsight.com.

Úlohou výzvy je vyvinúť lacné autonómne lode s nízkym profilom (ALPV), ktoré budú schopné odolať podmienkam „stavu mora 5“ (vlny do výšky štyroch metrov) a prepraviť náklad až na vzdialenosť 2000 míľ s rýchlosťou 12 uzlov v štandardizovaných vojenských kontajneroch (JMIC). Podľa podmienok musia byť schopné navigovať sa samy, vyhýbať sa prekážkam a fungovať aj v prostrediach s obmedzenou komunikáciou alebo GPS.

Lode môžu mať ľudských operátorov, ktorí by v prípade potreby menili ich trasu alebo prevzali riadenie na diaľku, musia byť tiež odolné voči neoprávnenej manipulácii. Ďalšou požiadavkou je potopenie na diaľku v prípade ohrozenia.

Mali by mať tiež nízkoprofilový „nenápadný“ tvar vhodný na prepravu pomocou komerčného ťahača s návesom. Ich minimálna kapacita bude šesť kontajnerov JMIC s nosnosťou 1360 kilogramov alebo dvoch s nosnosťou 2310 kilogramov.

Podávanie návrhov v rámci výzvy je zrýchlené do 16. marca 2026 a prototyp by mal vybraný účastník dodať do 180 dní po udelení kontraktu. Pentagón chce takto posilniť svoju logistiku tam, kde tradičné metódy zlyhávajú – napr. v blízkosti bojových oblastí alebo v prostrediach, kde je vysoké riziko prítomnosti nepriateľa a jeho snahy narušovať zásobovanie.

Naznačuje to zásadnú zmenu v lodnej logistike amerického vojenského námorníctva, ktorá uprednostňuje malú a autonómnu flotilu s cieľom absorbovať riziko a udržať v chode dodávateľský reťazec.
