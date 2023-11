Pentagón: Prímerím Izraela a Hamasu sa skončili útoky na americké sily

Washington 29. novembra (TASR) - Od začiatku prímeria medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas sa skončili útoky, ktorým dovtedy americké sily v Iraku a Sýrii čelili takmer každý deň. Oznámil to v utorok americký Pentagón, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Americké sily v oboch krajinách boli od polovice októbra cieľom vyše 70 útokov. Z prudkého nárastu násilia Washington viní tamojšie Iránom podporované sily.



"Od začiatku operačnej prestávky 23. novembra neprišlo k žiadnym útokom na americké sily v Iraku a Sýrii," uviedol hovorca Pentagónu brigádny generál Pat Ryder.



Pri útokoch utrpeli zranenia desiatky príslušníkov americkej armády, no všetci ranení sa už vrátili do služby. Americkí vojaci na Blízkom východe pôsobia v rámci snáh o zabránenie oživenia džihádistickej skupiny Islamský štát.



Zvýšený počet útokov na americké sily súvisí s vojnou Izraela a Hamasu, ktorá vypukla 7. októbra po útoku palestínskych militantov na Izrael, píše AFP. V Izraeli zabili 1200 ľudí a ďalších asi 240 uniesli ako rukojemníkov. Židovský štát reagoval odvetnými útokmi na Pásmo Gazy, ktoré si odvtedy podľa úradov v Gaze ovládaných Hamasom vyžiadali takmer 15.000 obetí.



Tento počet obetí vyvolal na Blízkom východe hnev a poskytol impulz pre útoky na amerických vojakov v regióne zo strany síl, ktoré sú proti ich prítomnosti na Blízkom východe alebo proti tomu, aby USA podporovali Izrael.



Štvordňové prímerie sprostredkované Katarom vstúpilo do platnosti v piatok 24. novembra a neskôr bolo predĺžené. Hamas v čase prímeria prepúšťa unesených rukojemníkov a Izrael palestínskych väzňov.



Spojené štáty prelietavali nad Pásmom Gazy dronmi v snahe lokalizovať rukojemníkov Hamasu, no po zavedení prímeria tieto aktivity pozastavili, povedal Ryder.