Pentagón priznal,že americkú základňu v Katare zasiahla iránska strela

Dubaj 11. júla (TASR) – Pentagón v piatok priznal, že iránska balistická strela zasiahla počas júnového útoku americkú leteckú základňu al-Udajd v Katare, a to napriek tomu, že americký prezident Donald Trump útok pôvodne zľahčoval. Informovala o tom agentúra AP, od ktorej správu prevzala TASR.



Hovorca Pentagónu Sean Parnell uviedol, že útok „spôsobil minimálne škody na vybavení a infraštruktúre základne“. Dodal, že základňa al-Udajd „zostáva plne funkčná a schopná plniť svoju misiu na zabezpečenie bezpečnosti a stability v regióne, v spolupráci s katarskými partnermi“.



Vyjadrenie nasledovalo po tom, čo agentúra AP v piatok zverejnila satelitné snímky zachytávajúce škody po útoku. Fotografie od spoločnosti Planet Labs PBC ukazujú, že geodetická kupola, v ktorej sa nachádzalo americké komunikačné zariadenie, bola viditeľná ešte v ranných hodinách 23. júna. Na snímkach z 25. júna a ďalších dní už kupola chýba a na blízkej budove sú viditeľné známky poškodenia. Zvyšok základne sa podľa záberov zdá byť nepoškodený.



Americká armáda a Katar pôvodne nekomentovali rozsah škôd, ktoré dosiaľ neboli verejne priznané.



Iránsky útok na základňu al-Udajd neďaleko katarskej metropoly Dauha nasledoval po tom, ako USA 21. júna bombardovali tri jadrové zariadenia v Iráne. Išlo o súčasť odvety, ktorá vyústila do prímeria sprostredkovaného Donaldom Trumpom a ukončila 12-dňový konflikt medzi Iránom a Izraelom.



Podľa dostupných informácií americká armáda stihla pred útokom evakuovať lietadlá zo základne. Trump vyhlásil, že Irán vopred signalizoval čas a spôsob útoku, čo umožnilo pripraviť americkú a katarskú protivzdušnú obranu.



Trump útok označil za „veľmi slabú reakciu“ a uviedol, že z 14 iránskych striel bolo 13 zachytených a jedna letela smerom, ktorý nepredstavoval hrozbu. „Chcem poďakovať Iránu za včasné varovanie, vďaka ktorému nebol nikto zabitý ani zranený,“ napísal na svojej platforme Truth Social.



Iránska Revolučná garda však tvrdila, že základňa bola cieľom „deštruktívneho a silného raketového útoku“. Najvyššia bezpečnostná rada Iránu vyhlásila, že základňa bola „zrovnaná so zemou“, bez uvedenia konkrétnych škôd.



Tvrdšie vyjadrenie poskytol aj poradca iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího, ktorý povedal, že „všetko vybavenie základne bolo úplne zničené a americké velenie a spojenie zo základne al-Udajd s ďalšími vojenskými zariadeniami bolo úplne prerušené“.



Satelitné snímky však naznačujú, že škody sa sústredili predovšetkým na jednu kupolu, ktorá obsahovala satelitnú anténu. Tento objekt, známy ako modernizovaný komunikačný terminál, bol na základni nainštalovaný v roku 2016 a jeho hodnota dosahovala 15 miliónov dolárov.



Nie je vylúčené, že kupolu zasiahla časť rakety alebo bomba nesená dronom, keďže škody na okolitých budovách sú minimálne.