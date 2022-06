Pentagón: Putin chce zrejme dobyť veľkú časť Ukrajiny

Washington 14. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin chce pravdepodobne stále dobyť veľkú časť Ukrajiny, alebo celé jej územie. V utorok to uviedol námestník amerického ministra obrany Colin Kahl, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



"Stále si myslím, že (Putin) plánuje získať významnú časť Ukrajiny, ak nie celú Ukrajinu. Nemyslím si však, že by tieto ciele mohol dosiahnuť," uviedol Kahl s tým, že Rusko na dosiahnutie takýchto veľkých vojenských cieľov nemá dostatočné kapacity.



Podľa Kahla Ukrajinci ďalej statočne bránia svoju krajinu aj napriek tomu, že Rusko dosahuje určité taktické úspechy najmä v bojoch na východe krajiny.



Rusko spustilo 24. februára tzv. "špeciálnu vojenskú operáciu" na Ukrajinu, ktorej cieľom je podľa Moskvy "denacifikovať a demilitarizovať" jej juhozápadného suseda. Ukrajina a západné krajiny poukazujú na to, že v skutočnosti ide o masívnu vojenskú agresiu zdôvodňovanú nepravdivými propagandistickými dôvodmi.