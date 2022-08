Pentagón: Rusko má problémy s náborom nových brancov

Kyjev 30. augusta (TASR) - Rusko má údajne problémy s verbovaním ďalších vojakov do bojov na Ukrajine, pričom už zrušilo hornú vekovú hranicu pre vstup do armády a nábor brancov robí aj vo väzniciach. Povedal to nemenovaný predstaviteľ amerického ministerstva obrany, informuje v utorok denník The Guardian.



"Mnohí z týchto brancov sú vnímaní ako starší, nespôsobilí či zle vycvičení," povedal v pondelok novinárom citovaný predstaviteľ.



Šéf Kremľa Vladimir Putin podpísal minulý týždeň dekrét, ktorým sa má od 1. januára 2023 počet vojakov ruskej armády zvýšiť o 137.000 (približne desať percent) na celkových 1,15 milióna.



Rusko zažilo počas šiestich mesiacov invázie na Ukrajinu značné neúspechy a mnoho padlých vojakov. Pentagón sa pritom domnieva, že úspešné nebudú pravdepodobne ani najnovšie snahy Moskvy o zvyšovanie počtu vojakov a ich bojaschopnosti, keďže Rusko zápasí v tejto oblasti s dlhodobými problémami.