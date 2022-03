Pentagón: Rusko nesťahuje svoje jednotky pri Kyjeve, iba ich presúva

Washington 30. marca (TASR) - Rusko presúva malý počet svojich vojenských síl pri Kyjeve, avšak nesťahuje ich a hlavné mesto Ukrajiny zostáva ohrozené. Uviedol to v utorok hovorca amerického ministerstva obrany. TASR prevzala informácie od agentúr AFP a Reuters.



"Vidíme malý počet (ruských) jednotiek, ktoré sa zrejme presúvajú z Kyjeva... Avšak nie sme pripravení to nazvať ústupom alebo dokonca stiahnutím sa," povedal hovorca Pentagónu John Kirby počas pravidelného brífingu pre médiá.



"Myslíme si, že to, čo majú (Rusi) pravdepodobne na mysli, je premiestnenie priorít inam," uviedol Kirby na margo utorkových vyhlásení Ruska, že zníži svoju vojenskú aktivitu v blízkosti ukrajinského hlavného mesta Kyjev.



"Všetci by sme mali byť pripravení sledovať veľkú ofenzívu v iných oblastiach Ukrajiny," povedal Kirby a dodal, že to však neznamená, že "hrozba pre Kyjev sa skončila".



Hovorca Pentagónu spresnil, že "Rusko zlyhalo vo svojom cieli dobyť Kyjev", avšak ruské sily "stále môžu spôsobiť obrovskú krutosť krajine vrátane Kyjeva".