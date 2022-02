Pentagón: Rusko rozmiestnilo na hraniciach s Ukrajinou ďalších vojakov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Washington 1. februára (TASR) - Americké ministerstvo obrany v pondelok uviedlo, že Rusko počas uplynulého víkendu znova posilnilo vojenskú prítomnosť na hraniciach s Ukrajinou. Informovala o tom agentúra DPA.povedal hovorca Pentagónu John Kirby vo Washingtone. Dodal, že okrem toho USA pozorujú narastajúce aktivity ruských námorných síl v Stredomorí a v Atlantickom oceáne. Nejde však o, povedal Kirby. Zároveň ale poznamenal, že Rusko má viac plavidiel, vykonáva cvičenia na mori a jednoznačne pracuje na zlepšovaní svojich schopností.V súvislosti s vyjadrením prezidenta Joea Bidena o plánoch na vyslanie dodatočných amerických vojakov do východoeurópskych členských štátov NATO Kirby priblížil, že jednou z možností je nasadenie vojakov, ktorí sa už v Európe nachádzajú namiesto toho, aby tam prileteli jednotky z USA či iných oblastí. V Európe sa bežne - nielen v krízových časoch - nachádzajú desaťtisíce amerických vojakov, pripomína DPA. Kirby nespresnil, kedy ani koľko vojakov by sa mohlo presunúť.Spojené štáty v pondelok oznámili, že uvádzajú 8500 vojakov do stavuv dôsledku vývoja súvisiaceho s Ukrajinou. Podľa Bidena nejde zo strany USA o, ale o uistenie spojencov o americkej podpore. Zároveň uistil, že nemá v úmysle vyslať amerických vojakov alebo sily NATO na Ukrajinu.Washington žiada, aby Moskva stiahla približne 100.000 ruských vojakov zhromaždených na hraniciach s Ukrajinou. Rusko odmieta tvrdenia, že plánuje inváziu, a naopak žiada, aby členovia Severoatlantickej aliancie (NATO) nerozmiestňovali svoje jednotky vo východnom krídle Aliancie a aby sa Ukrajina nikdy nestala členom NATO.