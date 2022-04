Pentagón: Rusko sa zameriava na Donbas, ofenzíva sa však ešte nezačala

Washington 12. apríla (TASR) - Rusko posilňuje svoje vojenské jednotky okolo Donbasu, predovšetkým blízko ukrajinského mesta Izjum, zatiaľ však nespustilo ofenzívu s cieľom ovládnuť tento sporný región na východe Ukrajiny, uviedli v pondelok predstavitelia amerického ministerstva obrany. Informovala o tom agentúra AFP.



"Premiestňujú sa, zameriavajú sa na Donbas," povedal hovorca Pentagónu John Kirby. Ako dodal, do Izjumu bolo vidieť smerovať konvoj vozidiel, "nebolo však jasné, koľko vozidiel je v tomto konvoji a čo presne prevážajú".



"Zdá sa, že ide o kombináciu vozidiel na prepravu osôb, ako aj obrnených vozidiel a možno aj delostrelectva," spresnil.



Kirby zároveň pripomenul, že ukrajinská armáda bojuje proti Moskvou podporovaným separatistom na Donbase už od roku 2014 a Ukrajinci podľa neho "nepreukazujú žiadne znaky toho, že by sa tohto územia boli ochotní vzdať".



Nemenovaný predstaviteľ Pentagónu v pondelok podľa AFP tiež uviedol, že Spojené štáty neveria, že sa na Donbase už začala "nová ofenzíva". Predstaviteľ tiež potvrdil, že hlavným veliteľom ruských vojenských jednotiek na Ukrajine sa stal generál Alexander Dvornikov, veterán z čias ruskej vojenskej intervencie v Sýrii.



Kirby zároveň uviedol, že Pentagón nie je schopný potvrdiť vyjadrenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, podľa ktorých v obliehanom ukrajinskom prístavnom meste Mariupol zahynuli "desaťtisíce" ľudí, píše AFP.



"Neverím, že to niekto bude vedieť dovtedy, kým ukrajinské úrady nebudú schopné tam vojsť a pozrieť sa na to," podotkol. "Ak sa však pozriete na obrázky a vidíte, ako veľmi Rusi útočili na Mariupol zo vzduchu, je nemysliteľné si predstaviť, že nedôjde k civilným obetiam a môže to byť závažný počet," povedal Kirby.