Pentagón: Rusko stiahlo z okolia Kyjeva dve tretiny vojakov

Washington 4. apríla (TASR) - Rusko doposiaľ stiahlo z okolia Kyjeva asi dve tretiny svojich vojakov dislokovaných v tejto oblasti a presúva ich do Bieloruska. Zvyšok ruských vojakov ostáva na svojich pozíciách mimo ukrajinského hlavného mesta. V pondelok to uviedol vysokopostavený predstaviteľ amerického ministerstva obrany, ktorý si želal ostať v anonymite. TASR o tom informuje podľa správ agentúry DPA a britskej televízie Sky News.



Predstaviteľ Pentagónu sa domnieva, že Moskva stiahla svoje jednotky za účelom ich preskupenia a doplnenia zásob, aby sa neskôr vrátili do bojov na Ukrajine.



Udalosti v meste Buča, v ktorom po odchode ruských vojakov našli Ukrajinci zabitých civilistov, označil americký predstaviteľ za "ohavné". Pripomenul, že Spojené štáty už predtým upozorňovali na ruskú brutalitu počas tejto invázie. Dodal, že americká vláda má dôkazy o tom, že Rusko pácha na Ukrajine vojnové zločiny, a udalosti v Buči to len potvrdzujú.



Americký prezident Joe Biden v pondelok označil svojho ruského náprotivka Vladimira Putina za vojnového zločinca, ktorý by sa za svoje činy mal zodpovedať pred súdom.