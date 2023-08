Pentagón sa domnieva, že Prigožin naozaj zahynul

Washington 24. augusta (TASR) - Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by lietadlo, v ktorom sa údajne viezol aj šéf vagnerovcov Jevgenij Prigožin, zostrelila raketa zem-vzduch. Uviedol to vo štvrtok hovorca Pentagónu Pat Ryder, ktorého citovala agentúra AFP.



Americká armáda podľa neho nedisponuje informáciami, ktoré by spájali pád uvedeného lietadla s vystrelením rakety zem-vzduch. Medializované správy, ktoré hovorili o tejto verzii, pritom označil za "nepresné".



Ryder sa nevyjadril k tomu, čo mohlo spôsobiť stredajšiu haváriu lietadla, ku ktorej došlo severozápadne od Moskvy. Spojené štáty sa však podľa neho domnievajú, že Prigožin pri havárii naozaj zahynul.



"Na základe viacerých faktorov sme to vyhodnotili tak, že je veľmi pravdepodobné, že skutočne prišiel o život," povedal hovorca Pentagónu.



Agentúra Reuters predtým citovala nemenovaných amerických predstaviteľov, podľa ktorých lietadlo pravdepodobne zostrelila raketa zem-vzduch odpálená z územia Ruska. Oba zdroje však upozorňovali na to, že tieto informácie sú len predbežné a stále sa preverujú.



V súvislosti s pádom lietadla sa objavili aj ďalšie hypotézy vrátane výbuchu na palube, ktorý mohla zapríčiniť bomba alebo iné zariadenie umiestnené v lietadle, či nejaká sabotáž. Západné tajné služby údajne preverujú aj možnosť, že do lietadla bolo natankované riedené palivo.



Súkromné lietadlo typu Embraer Legacy 600, ktoré malo patriť Prigožinovi, smerovalo v stredu z Moskvy do Petrohradu, kde majú sídlo jeho firmy, keď sa zrútilo nad Tverskou oblasťou na západe Ruska. Pád lietadla podľa informácií ruských úradov a médií neprežil nikto z dovedna desiatich pasažierov.



Ruský letecký úrad v noci na štvrtok informoval, že podľa údajov leteckej spoločnosti bol na palube havarovaného stroja aj Prigožin, ako aj jeho "pravá ruka" a spoluzakladateľ vagnerovcov Dmitrij Utkin. Ich smrť však zatiaľ nijaký ruský predstaviteľ ani úrad oficiálne nepotvrdili.



Šéf Kremľa Vladimir Putin vo štvrtok podvečer - vo svojej prvej verejnej reakcii na celú udalosť - vyslovil sústrasť rodinám obetí pádu lietadla, ale smrť šéfa vagnerovcov zatiaľ nepotvrdil.



Ukrajina zdôraznila, že s údajnou smrťou šéfa vagnerovcov nemá nič spoločné.