Pentagón schválil nové obmedzenia pre médiá

Na archívnej snímke Pentagon. Foto: TASR/AP

Ministerstvo tiež zaviedlo nové rozsiahle obmedzenia týkajúce sa pohybu reportérov v rámci Pentagónu.

Autor TASR
Washington 20. septembra (TASR) - Americké ministerstvo obrany v piatok predstavilo nové obmedzenia pre médiá, od ktorých vyžaduje, aby sa zaviazali nezverejňovať nič, čo rezort vopred neschváli. Ministerstvo tiež chce, aby novinári podpísali čestné vyhlásenie, v ktorom prisľúbia dodržiavanie nových opatrení, inak riskujú stratu svojich mediálnych oprávnení. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Nové usmernenia, uvedené v rozsiahlom memorande, distribuoval rezort novinárom v piatok. Pentagón „naďalej podporuje transparentnosť s cieľom posilniť zodpovednosť a dôveru verejnosti“, uvádza sa v memorande. „Informácie musia byť pred zverejnením schválené príslušným oprávneným úradníkom, a to aj v prípade, že nejde o utajované správy,“ dodáva rezort.

Ministerstvo tiež zaviedlo nové rozsiahle obmedzenia týkajúce sa pohybu reportérov v rámci Pentagónu. „Novinári už nemajú povolené pohybovať sa po chodbách zabezpečeného zariadenia. Noste visačku a dodržiavajte pravidlá – alebo choďte domov,“ napísal americký minister obrany Pete Hegseth na platforme X.

Hovorca denníka The New York Times označil nové pravidlá za „ďalší krok v znepokojujúcom trende obmedzovania prístupu k informáciám o tom, čo americká armáda robí na náklady daňových poplatníkov“.

Predseda amerického Národného tlačového klubu Mike Balsamo nové pravidlá tiež ostro kritizoval a vyzval Pentagón, aby ich urýchlene zrušil. „Ak správy o našej armáde musí najskôr schváliť vláda, verejnosť už nedostáva nezávislé informácie... Dostáva len to, čo jej chcú úradníci ukázať. To by malo znepokojovať každého Američana,“ uviedol Balsamo vo svojom vyhlásení.
.

