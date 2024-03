Pentagón: Spoľahlivé dôkazy o utajení UFO vládou USA neexistujú

Washington 8. marca (TASR) - Prudký nárast počtu pozorovaní neidentifikovaných lietajúcich objektov (UFO) v 60. rokoch minulého storočia bol pravdepodobne spôsobený skúškami pokročilých amerických špionážnych lietadiel a vesmírnych technológií. Uvádza sa to v záveroch vyšetrovania ministerstva obrany USA, ktoré zverejnili v piatok, informuje stanica NBC News.



Aj napriek tomu, že niektorí Američania pevne veria v existenciu UFO, podľa Pentagónu neexistujú žiadne dôveryhodné dôkazy o tom, že by americká vláda zatajila existenciu mimozemského života. V správe predloženej americkému Kongresu sa píše, že v prípade väčšiny pozorovaných úkazov išlo o bežné objekty pozemského pôvodu.



Podľa prieskumu zostaveného spoločnosťou Gallup v roku 2021 si viac ako 40 percent Američanov myslí, že Zem už navštívili živé bytosti z inej galaxie.



"Vyšetrovania dokázali, že väčšina pozorovaní bola výsledkom nesprávnej identifikácie bežných predmetov a javov," cituje stanica NBC News zo 63-stranového dokumentu, ktorý sa zaoberal tzv. neidentifikovateľnými anomálnymi javmi (UAP). Tento pojem sa v poslednej dobe používa s ambíciou nahradiť pomerne sprofanovaný termín UFO.



Takýmito javmi sa zaoberá osobitný odbor amerického ministerstva obrany známy pod označením AARO, ktorého úlohou je dokumentovať a analyzovať správy o UAP. Odborníci z AARO sa domnievajú, že väčšina doposiaľ neobjasnených správ o takýchto javoch by mohla byť uspokojivo vysvetlená, ak by boli k dispozícii potrebné spoľahlivé údaje.



V správe sa spomína niekoľko typov satelitov a iných zariadení na zber údajov, ktoré boli vyvinuté vládou USA či súkromným sektorom, a to väčšinou v utajení. Verejnosť ich preto mohla v niektorých prípadoch považovať za UFO.



Predstavitelia amerického rezortu obrany vo svojej správe uznali, že závery ich výskumu zrejme aj tak nezmenia rozšírené presvedčenie Američanov o návštevách mimozemšťanov.



"Okrem hoaxov a falzifikátov sú mylné informácie a dezinformácie v súčasnosti viac akceptované a ľahšie šíriteľné ako kedykoľvek predtým, najmä vďaka dnešným pokročilým nástrojom na tvorbu fotografií, videí a snímok generovaných počítačom," uvádza sa v správe.