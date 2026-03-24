< sekcia Zahraničie
Pentagón sprísnil obmedzenia pre médiá
Organizácia National Press Club so sídlom vo Washingtone tvrdí, že nové opatrenia obmedzujú schopnosti reportérov pracovať.
Autor TASR
Washington 24. marca (TASR) - Americké ministerstvo obrany v pondelok sprísnilo obmedzenia pre novinárov a uzavrelo tlačovú zónu nazývanú Koridor spravodajcov. Novinári budú mať prístup na ministerstvo len v sprievode jeho autorizovaného personálu, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Pentagón oznámil sprísnenie opatrení len niekoľko dní potom, čo federálny sudca v piatok rozhodol, že mediálna politika Pentagónu, na základe ktorej odobrali akreditácie viacerým mediálnym organizáciám, je protiústavná.
Hovorca Pentagónu Sean Parnell poukázal v súvislosti s novým opatrením na bezpečnostné riziká a uviedol, že ministerstvo sa voči piatkovému rozhodnutiu súdu odvolá. „S okamžitou platnosťou je Koridor spravodajcov zatvorený,“ napísal na sieti X.
V prístavbe mimo Pentagónu - no stále na jeho pozemku - sa podľa Parnella zriadi „nový a vylepšený“ priestor pre novinárov.
Organizácia National Press Club so sídlom vo Washingtone tvrdí, že nové opatrenia obmedzujú schopnosti reportérov pracovať.
„Zatvorenie Koridoru spravodajcov a nútenie sprievodného prístupu oslabuje nezávislé spravodajstvo v Pentagóne v čase, keď verejnosť potrebuje jasné, nefiltrované informácie o americkej armáde,“ uviedol vo vyhlásení predstaviteľ zmienenej organizácie Mark Schoeff Jr.
Pentagón minulý rok oznámil, že osem mediálnych organizácií ako napríklad stanica CNN či denníky The New York Times (NYT) a The Washington Post, museli uvoľniť svoje pridelené kancelárske priestory v Pentagóne s odôvodnením, že je potrebné vytvoriť miesto pre iné - prevažne konzervatívne - médiá.
Okrem toho tiež požadoval, aby boli novinári sprevádzaní v prípade, keď sa nachádzajú mimo obmedzeného počtu oblastí Pentagónu.
Americké i mnohé medzinárodné spravodajské agentúry vrátane AFP, AP, Fox News a NYT odmietli v polovici októbra podpísať tieto nové mediálne pravidlá, v dôsledku čoho prišli o akreditáciu ministerstva obrany USA.
NYT podal v decembri 2025 žalobu na Pentagón, v ktorej uviedol, že nové pravidlá rezortu obrany porušujú ústavu a snažia sa obmedziť schopnosť novinárov robiť si svoju prácu.
Pentagón oznámil sprísnenie opatrení len niekoľko dní potom, čo federálny sudca v piatok rozhodol, že mediálna politika Pentagónu, na základe ktorej odobrali akreditácie viacerým mediálnym organizáciám, je protiústavná.
Hovorca Pentagónu Sean Parnell poukázal v súvislosti s novým opatrením na bezpečnostné riziká a uviedol, že ministerstvo sa voči piatkovému rozhodnutiu súdu odvolá. „S okamžitou platnosťou je Koridor spravodajcov zatvorený,“ napísal na sieti X.
V prístavbe mimo Pentagónu - no stále na jeho pozemku - sa podľa Parnella zriadi „nový a vylepšený“ priestor pre novinárov.
Organizácia National Press Club so sídlom vo Washingtone tvrdí, že nové opatrenia obmedzujú schopnosti reportérov pracovať.
„Zatvorenie Koridoru spravodajcov a nútenie sprievodného prístupu oslabuje nezávislé spravodajstvo v Pentagóne v čase, keď verejnosť potrebuje jasné, nefiltrované informácie o americkej armáde,“ uviedol vo vyhlásení predstaviteľ zmienenej organizácie Mark Schoeff Jr.
Pentagón minulý rok oznámil, že osem mediálnych organizácií ako napríklad stanica CNN či denníky The New York Times (NYT) a The Washington Post, museli uvoľniť svoje pridelené kancelárske priestory v Pentagóne s odôvodnením, že je potrebné vytvoriť miesto pre iné - prevažne konzervatívne - médiá.
Okrem toho tiež požadoval, aby boli novinári sprevádzaní v prípade, keď sa nachádzajú mimo obmedzeného počtu oblastí Pentagónu.
Americké i mnohé medzinárodné spravodajské agentúry vrátane AFP, AP, Fox News a NYT odmietli v polovici októbra podpísať tieto nové mediálne pravidlá, v dôsledku čoho prišli o akreditáciu ministerstva obrany USA.
NYT podal v decembri 2025 žalobu na Pentagón, v ktorej uviedol, že nové pravidlá rezortu obrany porušujú ústavu a snažia sa obmedziť schopnosť novinárov robiť si svoju prácu.