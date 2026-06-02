Pentagón sprísňuje obmedzenia pre novinárov
Tento krok prichádza v čase právneho sporu o tlačové smernice Ministerstva obrany.
Autor TASR
Washington 2. júna (TASR) - Pentagón opäť sprísnil pravidlá pre zástupcov médií. Novinárom už nebude umožnený prístup do tlačovej kancelárie amerického ministerstva obrany, ktoré sa medzitým premenovalo na Ministerstvo vojny, oznámil na sociálnej sieti X hovorca ministerstva Joel Valdez. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Tlačové oddelenie bolo preklasifikované na „obzvlášť citlivú“ oblasť, pretože priestory využívajú aj autori prejavov ministra obrany a títo autori „pravidelne pracujú s utajovanými dokumentmi,“ dodal Valdez.
Podľa správ amerických médií, ich zástupcom sa tradične povoľovalo zdržiavať sa vo verejných priestoroch Pentagónu a rozprávať sa s jeho zamestnancami, uviedla agentúra.
Pentagón však zaviedol vlani na jeseň nové smernice, ktoré stanovujú, že novinári nemôžu publikovať informácie bez súhlasu ministerstva, pretože v opačnom prípade by im hrozilo odobratie akreditácie. Reportéri, ktorí ich odmietli dodržať, museli svoje akreditácie odovzdať a miesta opustiť. Takmer všetky hlavné americké médiá odmietli 21-stranovú príručku usmernení podpísať, pripomenula DPA.
Denník New York Times podal pre tieto smernice žalobu, po ktorej nasledoval verdikt federálneho sudcu Paula Friedmana, ktorý ich vyhlásil za protiústavné. Agentúra v tejto súvislosti napísala, že Pentagón reagoval novými pravidlami, na základe ktorých majú novinári až do nového rozhodnutia prístup na ministerstvo iba v sprievode „oprávneného personálu“.
Trumpova administratíva od jeho návratu k moci v januári 2025 výrazne zmenila pravidlá prístupu pre novinárov, poznamenala AFP. Mnohým mainstreamovým médiám sa obmedzil prístup do priestorov, ako je Oválna pracovňa a prezidentské lietadlo Air Force One, zatiaľ čo pravicové médiá s podporou Trumpa získali väčší význam.
