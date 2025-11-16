< sekcia Zahraničie
Pentagón sťahuje z Chicaga a Portlandu časť vojakov Národnej gardy
Prezidentská administratíva nasadila jednotky do týchto miest minulý mesiac s odôvodnením, že ich tam potrebuje na podporu tamojších imigračných úradov.
Autor TASR
Washington 16. novembra (TASR) - Americké ministerstvo obrany sťahuje z Chicaga a Portlandu časť vojakov Národnej gardy len niekoľko týždňov po tom, čo ich tam administratíva prezidenta Donalda Trumpa nasadila s cieľom bojovať proti údajnej narastajúcej kriminalite. Agentúra Reuters o tom informuje s odvolaním sa na predstaviteľa ministerstva obrany a denník The New York Times (TNYT), píše TASR.
Podľa zdroja agentúry Reuters sa 200 kalifornských príslušníkov Národnej gardy nasadených v Portlande a 200 texaských príslušníkov nasadených v Chicagu začne vracať do svojich domovských štátov už v nedeľu.
Prezidentská administratíva nasadila jednotky do týchto miest minulý mesiac s odôvodnením, že ich tam potrebuje na podporu tamojších imigračných úradov, ktoré čelia útokom aktivistov a protestujúcich. Jednotky sa v Chicagu a Portlande však do žiadnych operácií nezapojili pre súdne spory ohľadom ich nasadenia.
„V najbližších dňoch ministerstvo (obrany) presunie a/alebo upraví našu pôsobnosť v Portlande, Los Angeles a Chicagu, aby zabezpečilo stálu, trvalú a dlhodobú prítomnosť v každom meste,“ napísalo na sociálnej sieti ešte v piatok regionálne velenie americkej armády USNORTHCOM.
„Naše jednotky v každom meste (a ďalších) sú vycvičené, pripravené a budú nasadené vždy, keď to bude potrebné na podporu bezpečnostných zložiek a zaistenie bezpečnosti našich občanov,“ dodalo.
Agentúra Reuters pripomína, že republikánsky prezident Trump nasadil Národnú gardu do viacerých tradične demokratických miest vrátane Los Angeles, Memphisu a Washingtonu.
