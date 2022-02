Pentagon sťahuje z Ukrajiny amerických vojenských inštruktorov

Kyjev/Washington 12. januára (TASR) - Americký Pentagon v sobotu oznámil, že sťahuje z Ukrajiny kontingent zložený z približne 160 vojenských inštruktorov. Informoval o tom denník The New York Times, podľa ktorého tento krok odráža rastúce obavy Washingtonu z toho, že ruská invázia na Ukrajinu sa blíži.



Hovorca Pentagonu John Kirby uviedol, že americký minister obrany Lloyd J. Austin nariadil "dočasné" presunutie tohto kontingentu do inej časti Európy.



"Minister spravil toto rozhodnutie z veľkej opatrnosti súvisiacej predovšetkým s bezpečnosťou a ochranou našich vojakov," uviedol Kirby s tým, že tento krok je v súlade s rozhodnutím amerického ministerstva zahraničných vecí, ktoré nariadilo odchod z Ukrajiny všetkým neesenciálnym zamestnancom americkej diplomatickej misie.



Spomínaní americkí vojenskí inštruktori sú zväčša príslušníkmi Národnej gardy floridskej armády a pôsobili na ukrajinskej vojenskej základni, ktorá sa nachádza v blízkosti poľských hraníc. Títo vojaci, medzi ktorými bolo aj približne 20 príslušníkov amerických špeciálnych síl (Zelených baretov), boli na Ukrajine rozmiestnení od konca vlaňajšieho novembra a tamojšej armáde poskytovali "poradenstvo a mentoring".



Americký rezort obrany okrem toho informoval, že Austin v sobotu telefonoval so svojim ruským náprotivkom Sergejom Šojgu, s ktorým hovoril o "hromadení ruských vojsk na Kryme a v okolí Ukrajiny", uviedol Pentagon na svojej oficiálnej webovej stránke.



Podľa ruského ministerstva obrany Šojgu s Austinom diskutovali aj o "bezpečnostných otázkach", ktoré sa týkajú záujmov oboch krajín, píše agentúra TASS.



Napätie medzi Ruskom a Západom narástlo po tom, ako Rusko zhromaždilo pri svojich hraniciach s Ukrajinou viac ako 100.000 vojakov. Západ sa obáva toho, že Rusko plánuje inváziu na Ukrajinu, čo však Moskva popiera. Žiada však od USA a NATO bezpečnostné záruky. Washington tieto záruky odmieta Moskve poskytnúť, ponúkol však Rusko možnosť rokovať o novej európskej dohode o odzbrojovaní, píše AFP.